Zodiac CHINEZESC săptămâna 6-12 IANUARIE 2020. Mesajul de la înţelepţii din Orient pentru cele 12 zodii!

Anul Mistretului de Pamant este un an bun pentru toti: un climat excelent pentru afaceri, iar tot ce tine de industrie va prospera. Oamenii se vor simti mai liberi, mai usurati, iar atitudinea politicoasa a Mistretului va genera sentimentul bogatiei. Dar, in ciuda acestor aspecte favorabile, va exista si o urma de ezitare, sovaiala, de indoiala in fortele proprii.

Acest an este unul dintre cei mai abundenti. La dolce vita este foarte mult dorita si traita de senzualul Mistret. Motto-ul anului 2019 este "Traieste-ti viata din plin!". Mistretul este harnic si darnic. Este foarte mandru de cavalerismul si extravaganta sa.

Norocosul Mistret aduce cu el multumire si siguranta. Acesta este un an in care poti fi fericit fara sa ai nevoie de prea multe succese sau prea multi bani. Nu vor exista multe dificultati pentru aceste impliniri, iar placidul Mistret va radia bunavointa.

Zodiacul chinezesc exista de mii de ani si este o sursa de mare incredere de informatie respectata in Orient. Cele 12 animale din acest zodiac au similitudini cu cele 12 semne din horoscopul vestic dar sunt determinate de anul chinezesc in care te-ai nascut precum si interpretarii asiatice.

Nu stii exact ce zodie esti in zodiacul chinezesc? Verifica aici!

Iata mesajul intelept chinezesc pentru zodia ta pentru noua saptamana:

Vino in fiecare sambata pe Sfatulparintilor.ro pentru a afla mesajele intelepciunii chinezesti pentru zodia ta!

Zodiac chinezesc saptamanal Sobolan

Cineva va pune presiune pe tine in aceasta saptamana. Daca este vorba de cineva de la munca, ar fi intelept sa te lasi dus de val. Daca este o situatie emotionala sau familiala, ar trebui sa stai in expectativa sa vezi ce se cere de la tine si de ce. Dupa mijlocul saptamanii, te vei simti improspatat si capabil sa te ocupi si de propriile tale obiective. Fa tot ce poti ca sa iti asiguri un weekend romantic sau macar creativ.

Zodiac chinezesc saptamanal Bivol

Cateodata daca esti nesigur de ceva, cel mai bine este sa stai tacut si sa asculti. Aceasta nu este o saptamana in care sa presezi pentru raspunsuri sau sa ceri ceva. Orice s-ar intampla, vei sti unde te afli dupa ce trece si mijlocul saptamanii. Spre weekend, vor fi sarcini de familie si maruntisuri de rezolvat, dar vei putea si sa iti faci mici placeri ce te vor incanta.

Zodiac chinezesc saptamanal Tigru

Nu va fi o cale super usoara ca sa elimini problemele sau sa faci lucrurile ce trebuie facute in aceasta saptamana. Ia pe rand si metodic fiecare provocare una cate una si vei iesi invingator din toate. A doua parte a saptamanii va fi mai vesela, cu reuniri prietenoase, cu ras si cu un apel sau mesaj neasteptat ce iti va placea. Weekendul va fi obositor dar productiv. Adapteaza-ti planurile ca sa ii tii si pe altii fericiti.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO