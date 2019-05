Zodiac CHINEZESC săptămânal 13-19 MAI 2019. Noi influenţe astrale pentru zodiile chinezeşti!

Anul Mistretului de Pamant este un an bun pentru toti : un climat excelent pentru afaceri, iar tot ce tine de industrie va prospera. Oamenii se vor simti mai liberi, mai usurati, iar atitudinea politicoasa a Mistretului va genera sentimentul bogatiei. Dar, in ciuda acestor aspecte favorabile, va exista si o urma de ezitare, sovaiala, de indoiala in fortele proprii.

Acest an este unul dintre cei mai abundenti. La dolce vita este foarte mult dorita si traita de senzualul Mistret. Motto-ul anului 2019 este “Traieste-ti viata din plin!”. Mistretul este harnic si darnic. Este foarte mandru de cavalerismul si extravaganta sa.

Norocosul Mistret aduce cu el multumire si siguranta. Acesta este un an in care poti fi fericit fara sa ai nevoie de prea multe succese sau prea multi bani. Nu vor exista multe dificultati pentru aceste impliniri, iar placidul Mistret va radia bunavointa.

Zodiacul chinezesc exista de mii de ani si este o sursa de mare incredere de informatie respectata in Orient. Cele 12 animale din acest zodiac au similitudini cu cele 12 semne din horoscopul vestic dar sunt determinate de anul chinezesc in care te-ai nascut precum si interpretarii asiatice.

Nu stii exact ce zodie esti in zodiacul chinezesc? Verifica aici!

Iata mesajul intelept chinezesc pentru zodia ta pentru noua saptamana:

Zodiac chinezesc saptamanal Sobolan

Mentine-ti optiunile deschise in aceasta saptamana. Evenimentele te pot lua prin surprindere si iti ofera oportunitati pe care nu te asteptai sa le traiesti. Unele din acestea pot fi sociale, unele romantice si altele conectate cu munca sau cu afacerile. Dupa mijlocul saptamanii, focusul va fi pe casa ta si pe planurile pentru ea. Ai face bine sa iei in considerare si ideile altora sau preocuparile lor pe acest subiect.

Zodiac chinezesc saptamanal Bivol

Putin efort in directia potrivita va fi tocmai bine ca sa navighezi agreabil saptamana. Care iti este prioritatea momentului ? Acorda atentie totala acesteia si vei avea parte de proges excelent. Spre mijlocul saptamanii, nu permite negativitatii cuiva apropiat sa iti deterioreze starea de bine. Vei fi in propriul tau ritm si chef in weekend. Conecteaza-te cu familia daca este posibil.

Zodiac chinezesc saptamanal Tigru

Daca te intrebi ce se intampla in mintea cuiva foarte apropiat tie, de ce nu il/o intrebi direct, pur si simplu ? Nu are niciun sens sa te ingrijorezi atunci cand nu detii toate informatiile. Saptamana va trece cu viteza in timp ce tu incerci si reusesti sa faci tot ce ti-ai propus, dar rezerva-ti timp si doar pentru tine. In weekend, atmosfera va fi mai usoara.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO