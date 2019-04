Zodiac CHINEZESC săptămânal 22-28 APRILIE 2019. Mesaj NOU din înţelepciunea chinezească!

Anul Mistretului de Pamant este un an bun pentru toti : un climat excelent pentru afaceri, iar tot ce tine de industrie va prospera. Oamenii se vor simti mai liberi, mai usurati, iar atitudinea politicoasa a Mistretului va genera sentimentul bogatiei. Dar, in ciuda acestor aspecte favorabile, va exista si o urma de ezitare, sovaiala, de indoiala in fortele proprii.

Acest an este unul dintre cei mai abundenti. La dolce vita este foarte mult dorita si traita de senzualul Mistret. Motto-ul anului 2019 este "Traieste-ti viata din plin!". Mistretul este harnic si darnic. Este foarte mandru de cavalerismul si extravaganta sa.

Norocosul Mistret aduce cu el multumire si siguranta. Acesta este un an in care poti fi fericit fara sa ai nevoie de prea multe succese sau prea multi bani. Nu vor exista multe dificultati pentru aceste impliniri, iar placidul Mistret va radia bunavointa.

Zodiacul chinezesc exista de mii de ani si este o sursa de mare incredere de informatie respectata in Orient. Cele 12 animale din acest zodiac au similitudini cu cele 12 semne din horoscopul vestic dar sunt determinate de anul chinezesc in care te-ai nascut precum si interpretarii asiatice.

Iata mesajul intelept chinezesc pentru zodia ta pentru noua saptamana:

Zodiac chinezesc saptamanal Sobolan

Gandeste cu atentie inainte de a lua orice decizie majora in aceasta saptamana. Ar fi cel mai bine sa le amani pana saptamana viitoare. Ai toate informatiile de care ai nevoie sa faci o alegere in cunostinta de cauza ? La mijlocul saptamanii, asteapta-te la un ritm ridicat la munca si la vesti bune din vecinatatea ta. Weekendul va fi tot ce astepti, in special daca planifici o surpriza pentru cineva apropiat.

Zodiac chinezesc saptamanal Bivol

Sunt mai multe optiuni deschise pentru tine decat te-ai fi asteptat. Unele dintre acestea vor deveni evidente pe masura ce saptamana avanseaza. Bivolii singuri vor vedea ca cineva nou si interesant apare in arbita lor. Vei lasa persoana sa treaca sau te vei implica ? Spre finele saptamanii vei avea de actionat ca sa rectifici o problema de familie.

Zodiac chinezesc saptamanal Tigru

Probleme mici pot creste spre frictiuni mari daca le lasi in plata lor fara sa te ocupi de ele cu responsabilitate. Clarifica orice agitatie pe masura ce apare, altfel vei regreta lipsa de actiune. Toata saptamana poti fi enervat de atitudinea unui coleg de munca sau vecin. Mentine-ti nervii sub control si incearca sa raspunzi cu tact si echilibru. Bucura-te de oportunitatile sociale pe care weekendul ti le ofera.

