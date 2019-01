Zodiac CHINEZESC săptămânal 4-10 FEBRUARIE 2019. Gata, începe anul MISTREŢULUI de Pământ!

Anul Mistretului de Pamant este un an bun pentru toti : un climat excelent pentru afaceri, iar tot ce tine de industrie va prospera. Oamenii se vor simti mai liberi, mai usurati, iar atitudinea politicoasa a Mistretului va genera sentimentul bogatiei. Dar, in ciuda acestor aspecte favorabile, va exista si o urma de ezitare, sovaiala, de indoiala in fortele proprii.

Acest an este unul dintre cei mai abundenti. La dolce vita este foarte mult dorita si traita de senzualul Mistret. Motto-ul anului 2019 este "Traieste-ti viata din plin!". Mistretul este harnic si darnic. Este foarte mandru de cavalerismul si extravaganta sa.

Norocosul Mistret aduce cu el multumire si siguranta. Acesta este un an in care poti fi fericit fara sa ai nevoie de prea multe succese sau prea multi bani. Nu vor exista multe dificultati pentru aceste impliniri, iar placidul Mistret va radia bunavointa.

Zodiacul chinezesc exista de mii de ani si este o sursa de mare incredere de informatie respectata in Orient. Cele 12 animale din acest zodiac au similitudini cu cele 12 semne din horoscopul vestic dar sunt determinate de anul chinezesc in care te-ai nascut precum si interpretarii asiatice.

Iata proaspatul Zodiac Chinezesc 2019, ce aduce anul Mistretului de Pamant pentru toate zodiile.

Nu stii exact ce zodie esti in zodiacul chinezesc? Verifica aici!

Iata mesajul intelept chinezesc pentru zodia ta pentru noua saptamana:

Zodiac chinezesc saptamanal Sobolan

In aceasta saptamana, vor fi toate acele mici gesturi de bunatate si bunavointa pe care le faci spre altii care iti vor aduce diferenta in bine in viata ta. Mai presus de toate, fii rabdator cu cei care isi impartasesc vaitarile lor cu tine. Arta si media merg foarte bine pentru Sobolani si vor vedea ca energii celeste inspirate circula pentru a le deschide mintile spre noi idei si moduri de a merge inainte. Toti Sobolanii se vor bucura de romantism si prietenie in weekend.

Zodiac chinezesc saptamanal Bivol

Este timpul sa iti urmezi cu tenacitate propriile pasiuni si idei. Vor fi inca destul de multe munci de facut in aceasta saptamana, dar nu iti pierde din vedere propriile nevoi. Bivolii ce incearca sa restimuleze o prietenie sau o poveste de dragoste trebuie sa tina cont si de timpul celeilalte persoane si sa evite sa impinga prea tare sau sa aiba mari pretentii si cerinte. In weekend, mintea iti va fi mai clara.

Zodiac chinezesc saptamanal Tigru

Ofera toata atentia ta detaliilor acasa si la munca in aceasta saptamana, indiferent cat de nerabdator te simti ca sa avansezi in ceea ce faci. Deasemenea, cineva apropiat va avea nevoie de o vorba buna sau chiar de un ajutor practic de termen scurt. Dupa mijlocul saptamanii, familia va fi cea care iti va lua toata atentia. Orice organizezi, incearca sa fii concentrat si dedicat.

