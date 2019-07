Zodiac iulie 2019. Care este destinul sentimental al fiecărei zodii.

Berbec:Berbecii au o viata plina de aventuri amoroase,fiind in permanenta in cautarea sufletului pereche.In momentul in care simta ca si-a gasit jumatatea,berbecul se linisteste,devine matur,serios si incearca sa mentina vie relatia.

Taur:Nativii din aceasta zodie sunt foarte emotivi,se indragostesc repede si se ataseaza usor de persoane.Despartirile sunt foarte dureroase pentru tauri si greu trec peste un astfel de impas.Insa taurii isi gasesc jumatatea,care sta chiar in fata lor.Cand isi vor da seama,se vor dedica trup si suflet.

Gemeni:Libertatea,independenta este cheia unei relatii reusite pentru un geaman.Din pacate,gemenii nu cred intr-un singur suflet pereche.Pentru ei,exista o multime de suflete pereche,indragostindu-se mereu si lasand soarta sa decida pentru ei.

Rac:Racii sunt familisti convinsi.Pentru ei,un esec in dragoste inseamna o usa deschisa spre o alta persoana,spre o noua iubire.Au o gandire pozitiva si isi urmeaza inima.Cand iubesc,iubesc cu tot sufletul.

Leu:Nativii acestei zodii sunt foarte incapatanati.Isi doresc succes pe toate planurile,si se lupta pentru asta.Chiar daca la suprafata leii dau dovada de putere,de forta,in interior ei sunt sensibili si au nevoie de afectiune.Atunci cand simte ca si-a gasit sufletul pereche,un leu devine tandru,afectuos,atent si da totul pentru persoana respectiva.

Fecioara:Fecioarele gasesc sufletul pereche aproape in fiecare partener pe care il au.Sunt niste firi romantice si iubesc cu usurinta,dar intens.De aceea,drumul dragostei al fecioarei este presarat si cu multe dezamagiri.Insa va gasi persoana potrivita,la momentul potrivit.

Balanta:Balantele cauta in fiecare relatie pe care o au sa fie una stabila,de durata...chiar daca aproape toate relatiile ajung sa fie scurte.Balantelor le place flirtul.Trebuie sa invete sa faca compromisuri pentru a putea fi fericite.

Scorpion:Si am ajuns si la cel mai controversat nativ al zodiacului.Scorpionii sunt energici,directi si le place sa detina controlul.Mai totul trebuie sa decurga asa cum au gandit ei.Un scorpion se dedica complet sufletului pereche.Ofera totul.Insa nu va ierta(sau nu va uita niciodata) daca va fi inselat.

Sagetator:Cu un sagetator langa tine nu ai ocazia sa te plcitisesti.Are un spirit aventurier foarte dezvoltat.El cauta intr-o relatie sa fie lasati sa-si vada de libertate in continuare.Trebuie intelesi si atunci totul va fi bine.

Capricorn:Nativii aceste zodii sunt putin imaturi intr-o relatie.Gelozia si posesivitatea va interveni in aproape orice relatie pe care o au.Cand considera ca persoana de langa ei merita,acestia se dedica complet.

Varsator: Pentru varsatori,sinceritatea si increderea reprezinta punctele de baza ale unei relatii.Sunt deschisi mereu catre nou si in orice relatie pe care o au asteapta sufletul pereche.Ce sa mai vorbim,varsatorii sunt romantici incurabili!

Pesti: Pestii sunt firi pasionale,se ataseaza repede,se indragostesc repede.Insa nu vrei sa ajungi la o situatie conflictuala cu un Peste pentru ca scoate la iveala gelozia si nervozitatea pe care au tinut-o in ei mult timp.Trebuie sa lupte mult si sa dea de o persoana foarte calma pentru a avea relatia pe care si-o doresc.