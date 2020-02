Zodiile care îţi influenţează viaţa: Leul ne inspiră să luptăm pentru ceea ce ne dorim

Berbec: Ne inspiră cu entuziasmul lor pentru viață!

Se pare că indivizii din Berbec nu vor să rateze nimic din ce are de oferit viața. Aceștia se provoacă în permanență pentru a-și asuma riscuri, a merge în aventuri și a avea parte de experienţe unice. Sigur, pot fi nebuni, impulsivi și nerăbdători, dar viaţa are atât de multe de oferit iar Berbecul are energia să le trăiască pe toate. Cu toții ar trebui să ne distrăm la fel de mult ca tânărul Berbec.

TAUR: Ne învaţă să ne concentrăm asupra lucrurilor pe care le dorim.

Odată ce Taurul și-a stabilit un obiectiv sau o achiziție, este greu să-l determini să se îndepărteze de acea cale. Nu face lucrurile superficial și are o putere de concentrare extraordinară. Taurul este hotărât și uneori încăpățânarea sa naturală este un atu, deoarece nu se descurajează atunci când ceva pare mai dificil decât a crezut iniţial. Tenacitatea sa îl menține în formă și îi inspiră pe ceilalți.

GEMENI: Ne inspiră adaptabilitatea lor.

Gemenii sunt extrem de flexibili, ceea ce îi ajută să se adapteze oricărei situații. Dacă trebuie să meargă la un eveniment cu cravată neagră sau să se întâlnească cu familia persoanei iubite pentru prima dată, gemenii par să știe instinctiv ce să facă și ce să spună. Persoanele născute sub acest semn zodiacal nu se simt incomod atunci când ies din elementul lor și pot face ca aproape totul să fie zona lor de confort. Ar putea fi încrederea sau capacitatea lor de a găsi un teren comun cu oamenii. Ei sunt cei care creează legături între toate tipurile de oameni.

