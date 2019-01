13 conspiraţii sexuale faimoase

Iata ce s-a gasit:

1. Oprirea prostitutiei

De cand lumea si pamantul, conspiratia impotriva prostitutiei a ocupat un loc important in preocuparile tarilor civilizate. Cu toate ca este cunoscuta ca fiind cea mai veche profesie din lume, intotdeauna s-a incercat eradicarea ei. Cu timpul, oficialii au inteles, in mare parte, ca e pura utopie sa vrei sa interzici prostitutia, asa ca s-au gandit s-o oficializeze, astfel incat prosituatele sa plateasca, in mod oficial, taxe catre stat, din ceea ce castiga. In functie de interese, anumite state au ales sa renunte la aceste taxe si sa tina prostitutia in ilegalitate, din motive subiective, desigur.

2. Practicile naziste

Eutanasia si sterilizarea sunt cele mai cunoscute practici naziste care voiau, la nivel declarativ, sa imbunatateasca zestrea umana genetic, pur si simplu, astfel incat nou nascutii rezultati sa fie "rasa pura" si sa duca la imbunatatirea performantelor societatii. Si acum exista tehnici de laborator, insa mult mai evaluate si, desigur, folosite in alt scop. Recoltarea celulelor stem si folosirea lor in scopul vindecarii anumitor afectiuni care nu se pot vindeca altfel si chiar tehnicile de reproducere umana asistata sunt chestiuni care, la baza, se afla in aceeasi zona.

3. Circumcizia

Desi tine de cultul mozaic, in zilele noastre marea majoritate a parintilor alege aceasta practica atunci cand au un baiat. Iar medicii nu au nimic impotriva ei, chiar o recomanda, intrucat faciliteaza o igiena zilnica mult mai usor de intretinut. La evrei ea are loc imediat dupa nastere si nu are nici un efect negativ asupra vietii sexuale. La un moment dat chiar s-a declarat ca circumcizia ar micsora considerabil sansele de a dobandi vreo boala cu transmitere sexuala, percum infectia cu HIV. Insa aceasta chestiune inca nu s-a dovedit stiintific 100%.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.