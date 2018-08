15 sfaturi pentru a avea un copil responsabil

Toti parintii isi doresc sa aiba un copil responsabil, nu-i asa? De asemenea, toti ne dorim sa traim intr-o lume in care ceilalti sunt crescuti sa fie responsabili, o lume in care adultii nu fug de responsabilitatile lor ca cetateni etc. Si asta imi aminteste de ce mi-a spus intr-o zi fiul meu, atunci cand ne aflam in parc: "Adultii nu stiu ca trebuie sa stranga gunoiul dupa ei?"