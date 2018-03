3 zodii care nu îmbătrânesc. Rămân tinere şi frumoase toată viaţa

Iata care sunt zodiile care reusesc sa isi prelungeasca cat mai mult tineretea, potrivit ele.ro.

Berbec

E plin de viata nativul Berbec si chiar si la varsta a treia ramane tot in verva, dar foarte jovial. Isi va dori sa faca la batranete ceea ce nu a apucat in tinerete - sa calatoreasca, sa invete sa danseze, sa iubeasca pasional. Da, pentru ca nativul Berbec va descoperi adevarata putere a dragostei abia dupa ce a trecut de 60 de ani. Practic, devine mai nabadaios pe masura ce trece timpul. Si va trai foarte frumos.

Gemeni

Atitudinea sa deschisa, relaxata, ajuta nativul zodiei Gemeni sa duca o viata foarte buna, iar semnele imbatranirii sa intarzie mult sa apara. Trecerea anilor nu isi va pune amprenta asupra trupului sau, pentru ca iubeste miscarea si tine stresul a distanta. Stie ce il face fericit, astfel ca va reusi sa isi mentina o stare interioara foarte buna, un echilibru de viata invidiat de multa lume. Va face doar acele lucruri care ii vor oferi bucurie.

Sagetator

Pentru Sagetator, tineretea este o stare de spirit pe care merita sa o pastreze pana la adanci batraneti. Nativul nu va resimti povara anilor pentru ca va sti sa se bucure de fiecare moment in parte. E jovial si altruist, darnic si duce un trai senin, fara ura si dorinte de razbunare. Va starni invidia prietenilor de aceeasi varsta, mai ales ca nimeni nu ar ghici cat are, de fapt, in buletin.