5 lucruri care-i indeparteaza pe barbati la care nu te-ai fi gandit

1. Lacrimile voastre

Potrivit unui studiu recent publicat in revista Science, barbatii isi pierd interesul din punct de vedere sexual in momentul in care simt lacrimile unei femei. Explicatia cercetatorilor este una simpla: in timpul plansului reprezentantele sexului transmit urmatorul semnal non-verbal: „Nu in aceasta seara iubitule". Cu alte cuvinte doamnelor, daca vreti ca partenerul vostru sa va astepte in pat pus de fapte mari lasati lacrimile deoparte. Si asta chiar daca in majoritatea romanelor de dragoste, cavalerii sunt gata sa-si verse sangele pentru frumosii ochi inlacrimati ai unei domnite aflate la ananghie.

2. Un machiaj extravagant

Este adevarat ca nici o femeie care se respecta nu va renunta la un make-up care sa o faca sa arate senzational, dupa parerea sa. Dar pe domni i-ati intrebat ce parere au? Nu foarte buna, potrivit unei cercetari de ultima ora. Doar 1 din 5 barbati isi doreste ca iubita sa apeleze la machiaj. In schimb, ceilalti 4 au declarat ca prefera femeile naturale.

