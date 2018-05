6 alimente care îţi omoară inteligenţa pe care vrei să le eviţi

Cand este vorba despre nutritie, merita mentionat ca sunt tot felul de alimente: unele, super-alimente, care sunt cele mai bune in special cand vrei sa pierzi in greutate, in vreme ce altele stimuleaza functiile cognitive si memoria. Pe de alta parte, unele produse sunt cunoscute ca avand efecte devastatoare asupra functionarii creierului si nutritionistii recomanda sa le consumati cu moderatie, pentru a limita efectul negativ.