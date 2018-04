6 calităţi ESENŢIALE pe care femeile la caută la un bărbat

Iata care sunt cele 6 calitati ESENTIALE ale barbatului perfect, in opinia femeilor, asa cum reiese dintr-un sondaj realizat pe allwomenstalk.com.

1. Angajament

Un barbat perfect trebuie sa fie onest cu toata lumea, sa-si respecte promisiunile, sa fie punctual etc. Angajamentul nu este atitudine, angajamentul este actiune. Iar un barbat care se dedica trup si suflet tuturor actiunilor din viata lui, este barbatul de care are nevoie orice femeie.

2. Stabilitate emotionala

Barbatul care nu sta foarte bine la capitolul imagine si incredere de sine nu este o veste buna pentru femei. Ele ocolesc barbatii care nu arata respect fata de sine si fata de alte persoane din jurul lui. Mai mult, femeile cred despre un astfel de barbat ca are nevoie de un parinte si nu de o iubita.

3. Stabilitate financiara

Femeile au nevoie de siguranta si, in cazul in care se gandesc la maritis, vor alaturi un barbat care sa stie ce sa faca cu banii. Daca are datorii, daca este foarte cheltuitor, femeilor li se aprinde beculetul de alarma. Multe familii au ajuns la divort din pricina banilor.

