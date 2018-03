7 lucruri pe care să le faci dacă vrei ca iubitul tău să te dorească mai mult

Ia-l prin surprindere!

Nimic nu face dormitorul sa vibreze de electricitate erotica, decat sa incerci un lucru nou, pe care ai vrut intotdeauna sa-l incerci, dar nu ai facut-o din cauza inhibitiei. Ia-l prin surprindere si incepi sa il saruti pasional, sa il mangai si sa ii soptesti cat de mult il doresti… chiar in mijlocul unei simple discutii ce are loc, sa spunem, in bucatarie. Nu numai ca veti descoperi zone erogene despre care nici macar nu stiai ca exista, dar vei aduce un plus de adrenalina relatiei dintre voi. Inima lui va bate cu putere si se va intreba de fiecare data „Oare ce ma asteapta astazi?”.



Suna-l la serviciu!

Tu esti acasa, iar el la birou. Se plictiseste ingrozitor si mai are ceva de asteptat pana la terminarea programului. Formeaza numarul lui de telefon si spune-i ca esti in pat, imbracata doar cu o lenjerie super-atragatoare si il astepti sa vina langa tine cat poate de repede. Formuleaza invitatia, astfel incat sa nu ii poata rezista nici o clipa. Fii convinsa ca va veni in zbor pana acasa, sfidand culoarea galbena a semaforului, traficul, politia, doar pentru a fi cu tine. Numai ideea de a lasa alte lucruri la o parte pentru o partida de amor este extrem de excitanta, iar in momentul in care el va ajunge acasa, scanteile nu vor intarzia sa apara.

Film pentru adulti

Ce-ai spune daca ai inchiria un DVD cu filme pentru adulti? A cam trecut perioada prejudecatilor in acest sens, dar daca totusi ti-e rusine si nu vrei sa te intalnesti in magazin cu vecinul de la 3, incearca la un magazin din alt cartier, sector sau capat al orasului. Dupa ce ai rezolvat cu inchirierea filmului, invita-l pe iubitul tau la tine, promitandu-i o noape de neuitat. Pe tot parcursul filmului, analizati-va unul celuilalt reactiile, dar nu il lasa sa se atinga de tine. Joaca-te cu el si fierbe-l pana simti ca explodeaza de energie intima, iar tu la fel. Garantat, veti avea parte de cea mai fierbinte noapte, experienta pe care va veti dori sa o repetati cat mai curand posibil.



Limbaj sexy

Barbatii adora ca in timpul actului intim, partenera sa se exprime si verbal. Dar ia gandeste-te cum se va simti daca vei incepe sa ii soptesti la ureche, in public, unde exista riscul sa va auda oricine… tot ce i-ai face in momentul respectiv daca ati avea la dispozitie un loc care sa va ofere intimitatea necesara. Iti spun eu cum va reactiona. Se va infierbanta, iar genunchii vor incepe sa i se inmoaie. La fel si ai tai! Unde poti face asta? La teatru, la film, sau chiar in cadrul unei reuniuni de familie. Drumul pana acasa va fi asemeni unei aventuri si te asigur ca nici nu veti avea rabdare sa ajungeti pana in dormitor…



Role-playing

Rolurile sunt o metoda excelenta de a va condimenta viata intima, mai ales ca aveti de ales din nenumarate posibilitati existente. Lasa deoparte timiditatea si devino altcineva pentru o noapte. Pentru partea aceasta, iti recomand articolul „Aresteaza-ma! Am fost o fata rea!”.



Aprinde lumina!

Rezista tentatiei de a stinge lumina si faceti amor cu ea aprinsa! Poate ca gandul asta iti poate parea un pic inhibator la inceput, dar ai putea fi surprinsa de cat de mult iti va placea pana la final. Faptul ca poti vedea exact fiecare miscare pe care o face, fiecare expresie a fetei lui determinata de placerea pe care tu i-o provoci, privirea, iti va da o stare de nedescris, iar apetitul intim va creste considerabil.



Spune-i ce-ti doresti!

Nu te sfii sa ii spui exact ce fantezii ai, pentru ca mai apoi sa ii ceri sa ti le indeplineasca. Va adora faptul ca stie exact ce si cum sa faca pentru a te urca pe culmile placerii, mai ales ca, stim toate… o femeie este mult mai greu de satisfacut decat un barbat. Ca sa nu mai vorbim despre faptul ca barbatilor le plac femeile care stiu intotdeauna ce vor, stiu sa si ceara ceea ce stiu ca vor… si nu se dezic de la acest lucru, nici macar atunci cand vine vorba de amor!