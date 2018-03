8 moduri simple să îţi întăreşti relaţia cu copilul tău

Relatia cu copilul tau se construieste in timp, inca de cand este in burtica si cu atat mai mult dupa aceea. Momentele pe care le impartasiti impreuna, in care va giugiuliti, va alintati, va rasfatati contribuie la crearea unei legaturi puternice, ce cu greu va fi rupta. Iar pe masura ce copilul tau creste, poti adauga si noi activitati care sa duca la cimentarea acestei relatii.