8 motive pentru a mânca afine. Nu te-ai fi gândit la punctul 6

„Cristalele de gheata care se formeaza in timpul congelarii a rupt tesuturile plantei ceea ce a avut ca efect eliberarea unei cantitati si mai mare de antocianina", a explicat omul de stiinta.

Afinele ar putea fi cel mai sanatos aliment din lume

„Din punct de vedere al continutului in antioxidanti afinele se afla la acelasi nivel cu capsunele si rodia", sustine profesorul Basil Dalaly, specialist in fitonutrienti.

Cand este vorba despre consumul de alimente sanatoase: „cu cat sunt mai verzi sau mai rosii, cu atat este mai bine", a adaugat Dalaly.

Nu este o coincidenta faptul ca oamenii asociaza culorile stralucitoare cu nutritia. Antocianina, care face minuni in corpul uman, este de asemenea un pigment colorat care ofera culoare alimentelor care il contin.

Afinele organice au un continut nutritional mai mare decat afinele obisnuite

Nu credeti in studiile care sustin ca alimentele organice sunt egale din punct de vedere nutritional precum cele obisnuite ca nu este asa.

Potrivit unei analize comparative realizate in laborator cantitatea de antioxidanti din alimentele organice vs cele nonorganize cantitatea de antioxidanti prezenta in primele este mult mai mare decat in cele din al doilea grup.

Iata 8 motive pentru care trebuie sa consumi in fiecare zi afine:

1. Imbunatatesc memoria/ functia motorie

Un studiu a descoperit ca persoanele in varsta (peste 76 de ani) care au mancat zilnic afine, timp de 12 saptamani, au obtinute scoruri mai bune la diverse teste care masurau functiile cognitive comparativ cu persoanele care nu aveau in dieta lor acest superaliment.

2. Protejeaza ochii

Afinele protejeaza retina de razele prea stralucitoare ale soarelui.

3. Mentin sanatatea inimii

Consumul de afine reduce riscul de dezvoltare a unor boli ale inimii prin mentinerea elasticitatii si relaxarii peretilor vasculari. De asemenea, afinele imbunatatesc fluxul sanguin.

