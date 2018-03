9 tipuri de bărbaţi de care fug femeile

Barbatii carcotasi indeparteaza femeile

Nimic nu este bun pentru acest tip de barbat. Pentru orice are ceva de comentat. Ba e prea tare, ba e prea stupid. Prea lunga fusta sau prea scurta, prea larga sau prea stramta etc. etc. Oricat de tare s-ar stradui partenera sa-l satisfaca el va fi vesnic nemultumit. De indata ce va observa ca nu are de gand sa-si schimbe acest comportament, femeia va gasi o modalitate sa iasa din relatie. Fie va fi diplomata, fie nu, cert este ca nu va sta prea mult pe langa un asemenea om.

Barbatii “raniti” sunt in general ocoliti de femei

Cand o femeie observa rigiditate la un barbat pentru ca nu vrea sa fie ranit din nou in dragoste nu se va stradui prea mult sa-l “repare”. Daca dupa mai multe luni de relatie observa ca “armura” este inca activata si n-a ajuns la inima lui, va renunta. Se gandeste ca nu va reusi niciodata si n-are sens sa piarda timpul si oportunitatile.

Barbatii obsedatii de sport le pun pe ganduri pe femei

Cand observa ca au alaturi un obsedat de sport femeile se vor gandi intotdeauna daca nu cumva vor pune mai intai sportul pe lista prioritatilor si apoi pe ele. Daca esti genul care mai bine isi lasa casa sa arda decat sa renunte la un meci de fotbal, ar fi bine sa te schimbi, mai ales daca vrei o sotie. Femeile se vor gandi ca preferi sa mergi la meci decat sa-i dai copilului de mancare si, deci, nu esti eligibil.

