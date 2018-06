9 trucuri sexuale pentru cuplurile căsătorite

Totusi, atunci cand lucrurile devin un pic prea confortabile in dormitor, s-ar putea sa apara problemele. De fapt, multe cupluri au marturisit ca inainte de casatorie viata lor sexuala nu avea rival.

Apoi, dupa ce au spus „Da" in fata ofiterului starii civile, sexul a inceput sa fie influentat de programul de la serviciu, griji financiare si copii.

Iata 9 trucuri pentru cuplurile casatorite pentru a-si putea revigora viata sexuala.

1. Informeaza-te

Ar trebui sa descoperi ce vrea cu adevarat partenerul tau. Asta nu inseamna ca ar trebui sa te concentrezi exclusiv pe ce doreste el, totusi aminteste-ti ca sexul este o strada cu doua sensuri. Intreaba-ti jumatatea despre preferintele sale in dormitor. In acelasi timp, ar trebui sa descoeri ce iubesti si tu in pat. N-ai putea sa-i spui lui/ei ce te misca daca nici macar tu nu ai vreo idee. Si cum ai putea afla ce te excita daca nu stii nimic despre sex? Tocmai de aceea este necesar sa faci cercetari si sa afli mai multe despre sex via net ori manuale sexuale.

Desi nicio tehnica nu poate inlocui conexiunea emotionala acele cupluri care au actiuni sexuale comune stiu cum sa creeze o ambianta si cum sa fie lipsiti de orice inhibitie si linii de senzualitate. De asemenea, inteleg diferitele pozitii de a face dragoste si pot genera un repertoriu confortabil si excitant de miscari sexuale.

2. Accesorizati-va miscarile

Pentru ca o femeie sa-l scota din minti pe barbatul ei ar trebui ca in pat sa nu poarte absolut nimic cu exceptia bijuteriilor. In acest fel, ii va indeplini o fantezie iubitului ei, legata de celebrele showgirl din Las Vegas.

3. Bere in pat

Un sfat bun pentru cuplurile casatorite care vor un sex mai bun: berea in pat este de ajutor. In acest fel partidele de amor din mijlocul saptamanii vor deveni mai provocatoare. Doar duceti cateva sticle de bere in dormitor si apoi consumati-le pentru a aduce bucuria in pat.

