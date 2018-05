A cumpărat un căţeluş care s-a transformat în ditamai ursul. Păţania tragi-comică a unei iubitoare de animale VIDEO

"Era un mic căţeluş mastiff când l-a adus acasă. Pe măsură ce creştea semăna tot mai mult cu un urs. Eram puţin speriată, pentru că mi-e frică de urşi", povesteşte Su Yun, o femeie din localitatea Yuliang, din sud-vestul Provinciei Yunnan. În ciuda faptului că a realizat că este proprietara unui animal care nu este câine, ea a continuat să-l hrănească timp de doi ani.

Ea a remarcat că Little Black este o creatură delicată, căreia îi este teamă să rămână singură, fără stăpân. Potrivit lui Su, Little Bear a ajuns să consume zilnic un coş de fructe şi două găleţi de fidea. Ajunsă însă sub incidenţa unei legi care prevede că păstrarea unui animal sălbatic protejat, la domiciliu, şi fără licență, este ilegală, ea a trebuit să predea animalul statului.