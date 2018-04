"A fost în comă!" Ultimele detalii despre Ionela Prodan

Elena Merișoreanu, bună prietenă cu Ionela Prodan, a vorbit despre starea acesteia, ca urmare a unei vizite pe care a efectuat-o spital

“A fost în comă ea, a fost rău. Eu când am vorbit cu ea, a fost destul de bine, mergea spre bine, dar ieri am vorbit cu Anamaria Prodan şi voiam să mă duc, abia m-am întors din provincie.

Am vrut să merg s-o vizitez şi mi-a spus că nu se poate că e la recuperare, dar a zis că totul merge spre binişor. E normal să fie supravegheată pentru că face tratament”, a povestit Elena Merişoreanu pentru Antena Stars.

Cu toate acestea, întâlnirea cu Ionela Prodan a amuzat-o pe Elena Merișoreanu, iar primul lucru pe care ea i l-a spus a fost că s-a îngrășat. Cele două au glumit, semn că starea de sănătate a Ionelei Prodan ar fi din ce în ce mai bună.

“Când m-a văzut primul lucru: “Aaa, Lenuţo, Lenuţo nu-mi place că te-ai îngrăşat” şi i-am zis “Lasă, dragă, eu să am de unde să slăbesc dacă mă îmbolnăvesc”.

Am făcut glume cu ea, ne-am amintit de turnee, am vrut s-o scot din stare şi chiar am reuşit. Să ştii că Anamaria nu s-a despărţit deloc de maică-sa, de când e acolo. Ea acolo doarme.”, a continuat ea.

Ionela Prodan este internată în spital de mai multă vreme, iar în ultimele zilele starea sa de sănătate s-a deteriorat. Cântăreața de muzică populară a fost în stare critică, iar fiica ei, Anamaria Prodan, stă lângă ea zi și noapte pentru a o îngriji.

Anamaria Prodan este aproape non stop alături de mama ei în spital, iar de curând a publicat un mesaj emoționant pentru Ionela Prodan, mărturisind că ar fi dispusă să facă orice ca să-i mai ofere timp.

„Aş opri timpul tău ca să te duc peste tot în lume, să te fac să zâmbești... să-ți spun ce însemni pentru mine ... Aș opri timpul ca să mă urmărești secundă de secundă peste tot în media și să-ți suni prietenele să le povestești cât de minunată este fata ta .... Aş opri timpul ca să ai timp să trăiești și pentru tine ... Pentru că ai trăit doar pentru mine ...pentru familia ta ... pentru casa ta ..... Aş opri timpul ca să te aud râzând și cantand. Aș opri timpul ca să-mi înregistrez pe tine forever fiecare gest al tău și fiecare grimasă pe care o faci.....de care îmi va fi atât de dor atunci când Dumnezeu va decide că are nevoie de tine ...iar eu ...voi avea nevoie de amintirea ta sfânta. Aş opri timpul ca să-ți mulțumesc pentru fiecare sfat pe care l-am primtit de la tine .... pentru că am absorbit ca un burete de la tine fiecare cuvințel pe care mi l-ai spus ... Aș opri timpul ca să învăţ de la tine tot ce trebuie să ştiu despre viaţă, despre renunţări, despre vise , despre moarte , despre respect, despre voință, despre alegeri, despre putere, despre demnitate despre durere,despre incăpățânarea de a trăi pentru cei pe care îi iubește cu patimă și prin cei pe care i-ai divinizat. Aș opri timpul pentru că-ți dorești să-ți crești nepoții și să-i înveți tot ce însemna ...viața. Aş opri timpul tău ca să nu pleci de lângă mine niciodată .... Aș da din timpul meu pentru ca tu să rămâi”, a concis Ana Maria Prodan.