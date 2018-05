A murit în chinuri groaznice la doar 27 de ani, de la un antibiotic. Medicii din Iaşi nu l-au mai putut salva

Iulian a muncit timp de doi ani la o fermă de porci din Danemarca. În noiembrie anul trecut, a început să se simtă rău și a fost internat la un spital. Pentru că starea sa se înrăutățea, tânărul a revenit în țară, fiind internat la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași.

După câteva luni în care s-a plimbat între spitalele din Danemerca și România, un profesor doctor i-a pus diagnosticul de Sindrom Lyell, o boală caracterizată prin căderea totală a primelor straturi ale epidermei.

Medicii i-ar fi spus că boala a dezvoltat-o în urma contactului prelungit la un antibiotic foarte puternic, denumit Tylosin, pe care îl adauga în mâncarea porcilor de la ferma din Danemarca.

Afecțiunea i-a provocat dureri groaznice și o moarte chinuitoare.

Potrivit certificatului de deces al tânărului, moartea a fost cauzată de insuficiența multiplă a organelor. Însă, la cauze sunt trecute Sindrom Lyell și expunerea repetată la antibioticul Tylosin.

Întreaga comunitate este șocată de moartea tânărului medic veterinar, iar familia cere dreptate.„Fratele meu a plecat în Danemarca să lucreze pentru un trai mai bun (…) A fost recrutat într-o firmă de joburi. A dat interviu. A fost la o fermă de porci. A stat acolo un an. Acolo situația a fost foarte bună. Ferma era curată. La un moment dat, a vrut un salariu mai mare și i s-a oferit la o altă fermă un contract mai mare, dar nu era așa de curată. Dupa jumătate de an la ferma respectiva, m-a sunat într-o seară să-mi spună că nu se simte bine, că are erupții cutanate pe piele”, a povestit, pentru sursa citată, fratele medicului veterinar.