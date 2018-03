A umblat în telefonul soţiei şi a aflat că vrea să ÎL ÎNŞELE. Reacţia lui a fost ULUITOARE

Bărbatul susţine acum că gândul său este doar la cum face sex soţia sa cu altcineva.

"Am descoperit mesaje, imagini și apeluri video trimise de soția mea unui alt bărbat. Acum am o fantezie. Nu mă pot opri să mă gândesc cum ar fi să o văd cu alți bărbați . Am 31 de ani, iar ea are 29. Suntem căsătoriți dde șase ani și avem trei copii. În relația noastră am avut parte de suișuri și coborâșuri și, odată, am stat despărțiți timp de șase luni. La o lună după ce ne-am împăcat, am găsit lucrurile pe telefon. Făcea lucruri cu tipul ăsta pe care n-ar îndrăzni să le facă alături de mine, atât de liber și de deschis. Judecând după poze, celălalt tip e mult mai mare decât mine. Când i-am întrebat-o despre asta, a spus că este vorba doar de niște prostii. Am acceptat asta și în cele din urmă s-a oprit. Asta a fost acum doi ani, dar nu pot să uit. Încă îmi doresc să o văd cu alți tipi", a declarat bărbatul.