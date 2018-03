Accident grav în Botoşani. O femeie a murit după ce ar fi fost împinsă în faţa maşinii de iubitul ei

Tragedia s-a petrecut în apropiere de casa victimei, în comuna Hlipiceni. Femeia locuia împreună cu fiul său, în vârstă de 12 ani, şi cu iubitul ei. Băiatul a fost martor la accident, dar nu a putut povesti nimic, deoarece a suferit un şoc.

La fața locului a fost chemat şi un echipaj de la ambulanţă, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a o salva pe femeie.

Şoferul susţine că cel care a aruncat-o pe femeie în faţa maşinii a fost chiar iubitul ei.

"Eu nu am văzut nicio persoană în faţa mea. Am simţit o zdruncinătură şi am zis că e un câine. A venit lângă mine o persoană şi spune "ai omorât-o!" Concubinul ei ar fi împins-o. Şi un copil din familia lor ar fi spus că "tata a împins-o pe mama", a spus şoferul maşinii., potrivit botosaneanul.ro.

Localnicii susţin varianta şoferului.

"A bătut-o şi ea a fugit cu tot cu copil. A venit în stradă, direct în faţa maşinii. Şoferul susţine că concubinul a împins-o. După accident, am venit şi când l-am întrebat ce s-a întâmplat, el a spus că a fost împinsă", povestește un vecin.

Bărbatul neagă acuzaţiile care îi sunt aduse, însă oamenii legii au descoperit că acesta era băut şi a devenit violent. Când au văzut că situaţia degenerează, oamenii legii l-au dus pe individ la Spitalul de Psihiatrie, pentru o evaluare de specialitate.

Poliţiştii au deschis o anchetă în acest caz.

