Acordul cu UE referitor la Brexit ar putea rupe Regatul Unit

Unul dintre cei zece membri ai DUP în legislativul britanic, care susţin guvernul May, Donaldson a declarat pentru BBC că nu se teme de noi alegeri naţionale în cazul în care eventuala respingere în parlament a acordului propus de şefa executivului de la Londra va forţa ţara să organizeze un nou scrutin general.



''Din ceea ce am văzut şi am auzit, nu credem că această înţelegere este cea mai bună. Acest acord are potenţialul de a conduce la ruperea Regatului Unit şi acest lucru nu îl putem susţine'', a subliniat parlamentarul DUP, potrivit Agerpres.



Propunerea Theresei May va fi prezentată miercuri, începând cu ora 14:00 GMT, în cabinetul britanic. În cazul în care guvernul britanic respinge textul, atunci se conturează tot mai clar perspectiva ieşirii Regatului Unit din UE - prevăzută pentru 29 martie anul viitor - în absenţa unui acord.



Dacă, dimpotrivă, miniştrii britanici acceptă acordul, Londra va putea solicita organizarea unui summit extraordinar al Uniunii Europene cu privire la Brexit. Prevăzut iniţial pentru 17-18 noiembrie, acest summit ar putea avea loc spre finalul acestei luni, potrivit Agerpres.

Unul dintre principalele obstacole în calea unui acord între Londra şi Uniunea Europeană îl reprezintă frontiera irlandeză. Niciuna dintre cele două părţi nu doreşte reintroducerea unei frontiere fizice în insula Irlanda de teama de a nu compromite acordurile de pace care au pus capăt unei perioade de aproape trei decenii de violenţe comunitare în Irlanda de Nord.



Bruxelles-ul doreşte să nu fie introdusă o 'frontieră dură' între Irlanda de Nord şi Republica Irlanda, astfel încât provincia Irlanda de Nord să rămână în uniunea vamală şi în piaţa unică europene. Această variantă ar crea însă o divizare între Irlanda de Nord şi restul Regatului Unit, lucru inacceptabil pentru Londra, care consideră că astfel s-ar compromite integritatea teritorială a ţării.