Află care este BLESTEMUL FIECĂREI ZODII. Acest nativ este blestemat pe vecie SĂ AIBĂ GHINION ÎN DRAGOSTE

Berbec

Nu se poate sa existe o persoana mai hotarata ca nativul Berbec. Atunci cand isi pune ceva in gand, actioneaza si indeplineste. Dincolo de ambitia sa, el poarta cu sine o suferinta enorma, aceea de a nu fi apreciat la adevarata valoare. Blestemul sau este sa fie mereu inconjurat de oameni ipocriti, care il invidiaza si care ii doresc raul.

Taur

Este impulsiv si dificil, dar e bine sa il ai prin preajma la greu. Dincolo de defectele sale, nativul Taur este o persoana sufletista, care stie sa fie alaturi cuiva atunci cand are nevoie. El este legat de un blestem, acela ca, uneori, poate fi atat de bun, incat sa ajunga sa regrete acest lucru.

Gemeni

Puternic, rational si comunicativ, nativul Gemeni intra in legatura cu foarte multe persoane si reuseste sa isi faca prieteni. Totusi, el nu este o fire statornica, motiv pentru care este nevoit sa poarte cu sine singuratatea. Este blestemat sa fie intotdeauna singur si sa isi caute sufletul pereche.

Rac

Semnul Rac ascunde o sensibilitate iesita din comun, o trasatura de caracter care, in ciuda aparentelor, nu il favorizeaza. Blestemul sau este sa fie atat de sensibil si de naiv, mai ales in iubire, incat va deveni o persoana foarte usor de ranit si de dezamagit.

Leu

Desi este o persoana puternica, care starneste admiratia pe oriunde ar merge, nativul Leu are o suferinta interioara. Este blestemat pe vecie sa aiba ghinion in dragoste. Poate unii isi vor gasi partenerul, insa majoritatea vor avea parte de povesti de dragoste neimpartasite sau care se vor incheia mult prea devreme.

Fecioara

in ciuda perfectionismului sau dus la extrem, Fecioara este o persoana intelegatoare, un om pe care te poti baza atat la bine, cat si la rau. Nici despre Fecioara nu se poate spune ca are mult noroc in dragoste, insa blestemul sau nu este legat de ghinion pe plan sentimental. Toata viata, o Fecioara va fi nevoita sa indure incapacitatea celorlalti de a fi precum ea, de a reusi sa ajunga la un nivel inalt.

Balanta

Echilibrul si pacea fac din nativul Balanta un prieten pe cinste. Poate nu vrea sa recunoasca, insa nativul Balanta poarta cu el un blestem care il macina. Desi este un om corect si diplomat, obiectivitatea exagerata il va determina sa renunte la cei dragi, atunci cand e nevoie. Nu stie ce inseamna sa tina partea cuiva si nu renunta la adevar, chiar daca acest lucru inseamna sa sacrifice oameni, momente, amintiri si dorinte.

Scorpion

Nativul Scorpion este blestemat sa fie o persoana razbunatoare, care tradeaza cu usurinta si se impune prin agresivitate. Uneori, ar face orice ca sa se schimbe, dar atunci cand orgoliul si furia sunt mai presus decat el, razbunarea nu mai este doar o alternativa, ci o solutie.

Sagetator

Persoanele nascute in semnul Sagetatorului sunt firi misterioase, pline de viata, care isi doresc sa aiba parte de tot felul de aventuri. insa, dincolo de frumusete si spontaneitate, aventurile ii vor aduce unui nativ Sagetator si experiente neplacute, neasteptate. Blestemul sau este acela de a trai mereu cu teama de necunoscut, care il va face de multe ori sa isi puna intrebarea „ce ar fi fost daca?‟.

Capricorn

Nativului Capricorn ii place sa economiseasca bani si sa se gandeasca mereu la viitor. Mai mult, atunci cand cineva ii cere ajutorul, el ajuta fara sa se gandeasca la economiile sale. Blestemul sau este legat tocmai de aceasta situatie, si anume, ca oricat de multi bani ar strange, tot va simti ca nu este deajuns.

Varsator

Cu toate ca nativul Varsator este o fire libertina, caruia ii place sa isi faca usor prieteni, blestemul sau este legat tocmai de sfera relationala. Nu trebuie sa isi faca griji in privinta carismei, caci are destula, insa nu va putea niciodata sa iasa din zona sa de confort sau sa reuseasca sa impresioneze pe cineva prin cuvinte. Cand nu se va simti in largul sau, se va retrage cu discretie.

Pesti

Nativul Pesti este blestemat sa traiasca printre nori, si nu in apa, acolo unde ii este locul. Fire idealista si visatoare, idealurile sale sunt imposibil de atins, motiv pentru care va trai mereu cu gandul departe. Din aceasta cauza, apropiatii care nu il vor intelege il vor parasi.