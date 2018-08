Ai insomnie? Iata alimentele care iti ajuta somnul sau ti-l distrug

Daca ai sti ca un anume aliment te-ar ajuta sa dormi mai bine nu l-ai alege? Sau nu te-ai feri de produsul care iti alunga somnul? Acum ai posibilitatea sa afli ce trebuie sa mananci si ce trebuie scos de pe lista de produse pentru a scapa de insomnie. Alimentele bogate in triptofan alunga insomnia



Cu totii am auzit de efectele aproape magice ale laptelui cand este vorba de somn. Insa stii motivul acestei abilitati? Produsele lactate contin triptofan, un aminoacid esenţial care ajuta la inducerea somnului natural. Alte alimente bogate in triptofan sunt alunele, semintele, bananele, mierea si oule.

Anumiti carbodidrati lupta impotriva insomniei



Produsele bogate in carbohidrati completeaza lactatele intrucat conduc triptofanul in sange si astfel devii brusc somnoros. Printre alegerile excelente care sa te ajute sa ai un somn de calitate se numara un bol cu cereale si lapte, iaurt cu biscuiti sau paine cu branza.

O gustarica inainte de a merge la culcare tine insomnia departe



Daca insomnia nu-ti da pace, putina mancare in stomac te poate ajuta sa o alungi. Insa asta nu inseamna ca trebuie sa exagerezi cu mancatul. Mancarea grasa nu va face decat sa-ti suprasolicite sistemul digestiv, iar rezultatul nu va fi cel dorit de tine. De asemenea, proteinele, parte esentiala in timpul zilei, sunt alegeri neinspirate cand este vorba de somn. Alimentele cu un continut ridicat de proteine sunt mai greu de digerat. Renunta la mancarurile de acest tip si limiteaza-te la o gustarica: un pahar cu lapte si biscuiti.



Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.