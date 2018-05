Ajutor pentru şoferiţa de TIR moartă la volanul maşinii, în Italia. Familia nu are bani să o aducă acasă. Fetiţele ei o aşteaptă FOTO

Gabriela Aiban era pasionată de camioane şi a ales meseria de şofer de TIR, scrie observator.tv. Joi a fost găsită moartă în parcarea unei benzinării din Imperia, la graniţa Italiei cu Franţa, pe Coasta de Azur. Parcă dormea, cu capul pe volan. Făcuse infarct.

Românca lucra pentru o firmă din Baia Mare, din septembrie 2017, după ce timp de trei ani condusese un camion pentru o firmă din Ungaria.

Cele două fetiţe ale sale trăiesc la Jibou, împreună cu tatăl lor, şi sora Gabrielei a făcut un apel pentru a o putea aduce acasă pe şoferiţă. De asemenea, prietenii femeii cer şi ei ajutor pentru ca Marisa şi Larisa, fetiţele ei, să o mai vadă odată.

"Acasă o aștepta fetitele ei iubite Marisa și Larisa și sotul ei Marius Aiban. Toți cunoscuții Gabrielei o descriu pe aceasta ca fiind o femeie foarte puternica și plina de viata. Și a iubit familia nespus de mult tocmai de asta a plecat prin lume ca lor sa nu le lipsească nimic și sa le ofere un trai decent.

Acum familia ei are mai mare nevoie de ajutor ca niciodată deoarece costurile pentru a o aduce pe Gabriela acasă sunt foarte mari. Rog toți cunoscuții acestui înger sa ajutam fiecare câte puțin familia îndurerată rămasă în urma Gabrielei prin donații în contul RO05BRDE320SV07028013200.", a scris într-o postare pe facebook Puiu Unguras.

"As dori sa ajutam fiecare cate putin familia ramasa in urma Gabrielei, va rog sa donati cat va puteti permite in contul surorii si nasei fetelor: Ana Maria Babanas la Barclays Bank sortcode 20-30-89 cont 23191087.", a scris şi Julia Stănescu.