Alba Blaj - VakifBank Istanbul LIVE ONLINE finala Ligii Campionilor la volei. DIGI SPORT STREAMING. Sportivele de la Volei Alba Blaj au reușit ceea ce puțini credeau la începutul sezonului și anume calificarea în finala Ligii Campionilor. Victoria cu Galatasaray, obținută sâmbătă seară în Sala Polivalentă din București, a fost una uriașă, dar adevăratul test abia acum urmează. Româncele se vor lupta cu deținătoarea trofeului, VakifBank Istanbul, echipă cu un buget de 10 milioane de euro și cu trei Ligi în palmares până acum: 2011, 2013 și 2017.

Fetele antrenate de Darko Zakoc au pierdut primul set, dar au revenit incredibil şi nu au mai putut fi oprite. Turcoaicele, care au mai jucat în Final Four şi în urma cu cinci ani, au fost depăşite clar. Alba Blaj a câştigat următoarele două seturi, apoi a continuat să menţină ritmul ridicat şi a avut opt mingi de meci în setul al patrulea. Chiar dacă Galata le-a dat emoţii fanilor din Sala Polivalentă, româncele au reuşit să închidă confruntarea şi să se califice în ultimul act.

Darko Zakoc (53 de ani), tehnicianul echipei noastre, a fost extrem de fericit la finalul partidei, extrem de tensionată, din Sala Polivalentă din București. Sârbul a dat frâu liber emoțiilor și a trăit în genunchi minunata calificare în finala Ligii Campionilor la volei feminin.

”Este un succes incredibil. Nu sunt mulți oameni care se așteptau la așa ceva, dar noi ne-am dorit mult și cu acest joc pe care l-au făcut fetele am obținut ceva incredibil. E un succes mare pentru Alba Blaj, dar și pentru voleiul și pentru sportul românesc cred.

Vom juca finala cu echipa care a dominat Europa în ultimii ani. Azi am văzut și ceva probleme în jocul lor. Am rugămintea la fetele mele să nu se oprească aici. Nu avem ce să pierdem și trebuie să profităm de fiecare șansă pe care o avem. Mai avem de făcut un pas mare de tot. Dacă există și sanse de un procent noi o să credem”, a spus Zakoc, la Digi Sport.

Antrenorul echipei noastre speră într-o atmosferă de vis la finala de duminică, 6 mai, care va începe la ora 19:00 și va fi ÎN DIRECT la Digi Sport 2.

”Ele sunt favorite absolute, asta e realitatea, dar la sport nu poți să spui că favorita câștigă sută la sută un meci. După acest meci în care am dat tot o să încerăm să ne refacem să ne pregătim bine și mâine vrem să fie un spectacol și un joc bun. Eu sper ca la finală toată sala să fie cu noi”, a mai spus Zakoc, la Digi Sport.

"Emoțiile sunt imense, cred că încă nici nu realizăm unde am ajuns. Nu mă gândeam niciodată că vom ajunge să jucăm cu trofeul Ligii Campionilor pe masă. Ne-am concentrat acum doar pe meciul acesta, seara aceasta a fost foarte importantă și am dat totul ca să câștigăm”, a spus și Adina Salaoru, căpitanul echipei noastre.

"A fost un meci foarte frumos, pentru că l-am câștigat. Atmosfera a fost excelentă, vrem să le mulțumim celor care au fost alături de noi și ne-au susținut și în momentele dificile. Împreună am scris istorie. Am crezut în șansa noastră. Chiar dacă am făcut greșeli în primul set, am zis că dacă suntem atente putem să jucăm și mai bine și să câștigăm. Suntem 14 jucătoare și orice jucătoare este foarte importantă. Toată lumea merită respect pentru această performanță", a declarat Nneka Obiamaka Onyejekwe.

Astfel, duminică se vor disputa finalele pentru medalii, între învinsele Imoco Volley Conegliano - Galatasaray, pentru bronz (ora 16.00, Digi Sport 3), respectiv pentru trofeul Ligii Campionilor, între VakifBank Istanbul şi Volei Alba Blaj (19.00, Digi Sport 2).

Volei Alba Blaj s-a calificat direct la Turneul Final Four datorită faptului că este gazdă, iar celelalte participante au trecut şi prin faza Play-off 6 pentru accederea în ultimul act de la Bucureşti.