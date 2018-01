Alergii, astm bronsic, probleme respiratorii. Iată cum să îţi fereşti copilul de praful din aer

Un parinte poate, totusi, sa ia masuri pentru a limita expunerea copilului sau la praf, in special in casa si in dormitorul copilului, intrucat praful devine periculos in special noaptea, atunci cand copilul sta minim 8 ore expus intr-o camera plina de praf in locuri la care nu te-ai gandi. Iata care sunt acestea:

• Asigura-te ca ai curatat regulat paturile, husele de canapea si de pat, draperiile si orice material textile care este la vedere si care este un loc propice pentru depozitarea prafului.

• Schimba asternuturile de pat in fiecare saptamana si spala-le cu apa fierbinte. Spala sau curata paturile din camera copilului la o luna de zile.

• Evita covoarele si mochetele fixe in dormitorul copilului. Un parchet pe jos care se poate curata des este o alegere mult mai sanatoasa. Foloseste covoare mai mici sau carpete care se pot curate des. Expune covoarele noi la aer pentru o zi intreaga inainte de a le duce in casa si deschide geamul cateva zile dupa aceea. Aspira bine carpetele sau covoarele inainte sa le muti dintr-o parte in alta in casa, pentru a reduce imprastierea prafului prin casa.

• Mentine camera cat mai putin imbacsita cu mobila si cutii in exces. Cu cat ai mai multe corpuri de mobila sau zone de depozitat, cu atat mai mult praf se va aduna.

