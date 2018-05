Aloe vera. TOP 12 beneficii nebănuite ale plantei nemuririi!

Planta contine 95% apa, iar gelul care se obtine din frunzele de aloe vera contine enzime benefice care au fost folosite in tratatea arsurilor, obezitatii, astm, acnee si diabet.

Iata TOP 12 beneficii nebanuite pentru aloe vera – planta nemuririi!

1. Aloe vera contine antioxidanti si are proprietati antibacteriene

Aloe contine antioxidanti puternici din familia polifenolilor. Acesti antioxidanti ca si alti compusi din planta au abilitatea de a impiedica dezvoltarea unor anumite bacterii care cauzeaza infectii in corpurile oamenilor.

2. Vindeca rapid arsurile

Daca te arde soarele prima solutie care iti vine in minte este pe baza de aloe. Potrivit unor studii vindecarea cauzata de arsurile solare au fost cu 8 zile mai scurta atunci cand au fost utilizata aloe vera.

3. Reduce placa dentala

Potrivit unui studiu publicat in Ethiopian Journal of Health Science sucul din 100% aloe vera a fost mult mai eficient in reducerea placii dentare decat apa de gura pe baza de clorhexidina (este un antiseptic care lupta impotriva placii dentare). Dintii si gingiile se vor mentine sanatoase datorita proprietatilor antibacteriene si antimicrobiene ale aloe vera. Exista preparate din aloe vera pura care ajuta la eliminarea unor probleme grave precum gingiile sangerande.

4. Tratament impotriva aftelor bucale

Orice om s-a confruntat macar odata in viata sa cu aftele bucale, care sunt enervante si care il impiedica sa se bucure de mancare. Insa mai multe studii au demonstrat ca aloe vera accelereaza procesul de vindecare. Un studiu publicat in Dental Research Journal a aratat ca pacientii care au aplicat gel cu aloe pe aftele din gura s-au vindecat mai repede, iar durerea a fost mai mica comparativ cu pacientii care nu au primit acelasi tratament.

