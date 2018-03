Ambasadorul Franţei: Faptul că România are o femeie premier este un semnal foarte puternic

Aceasta a participat, la Facultatea de Drept din Capitală, la masa rotundă "Egalitatea între femei şi bărbaţi: Provocări în 2018. Reprezentări de gen - mărturii ale ambasadorilor", alături de doamnele ambasador ale Libanului, Olandei şi Tunisiei şi ambasadorul Canadei la Bucureşti.



Întrebată referitor la gradul în care sunt reprezentate femeile în politică, Ramis a apreciat faptul că Guvernul din România este condus de o femeie.



"În Parlament, cred că există loc de progres. (...) Cred că faptul că aveţi o femeie premier este un semnal foarte puternic, cred că va face ca femeile din politică să fie şi mai ambiţioase, să treacă peste propriile reţineri. Cred că este un semnal foarte puternic faptul că România a trimis o femeie politician în acest post şi sunt sigură că asta va face tinerii să spună 'iată, acest lucru este posibil'", a punctat ea.



Ambasadorul Libanului la Bucureşti, Rana Mokaddem, a vorbit despre provocările meseriei de ambasador în ţara sa şi a evidenţiat că parcursul ei a presupus o înfruntare a stereotipurilor.



Ea şi-a amintit de momentul în care femeile au devenit subiect al procesului electoral în Liban. "Femeia politician era ori sora, ori soţia ori văduva unei persoane publice", a spus ea. Totodată, Rana Mokaddem a spus că tatăl său, judecător, a avut o reţinere privind ambiţia ei de a activa în politică. "Într-o societate în care să vezi o femeie care face politică nu este ceva obişnuit, francheţea acesteia poate deranja", a povestit ea, transmite Agerpres.



Totuşi, diplomatul a mărturisit că nu consideră că a avut o carieră dificilă.



"Cel mai important lucru este persistenţa. Trebuie să se vadă acest lucru. Da, veţi fi criticate la un moment dat, dar dacă o să lăsaţi acest lucru să treacă, nimeni nu va clarifica lucrurile în locul dumneavoastră", a punctat ea.



De asemenea, Rana Mokaddem a spus că este datoria unei femei să treacă dincolo de stereotipuri.



"Nu am avut niciodată un protector. Singură am evoluat şi am trecut de provocări. (...) Când am început în diplomaţie, nu existau foarte multe femei ambasador. Existau trei-patru, iar unele fuseseră în misiune numai în Paris. În prezent nu se mai pune problema dacă sunt sau nu dorite femei în diplomaţie. Ele sunt acolo şi vor să aibă un post de ambasador şi în final trebuie făcută alegerea dacă vrei sau nu să alimentezi stereotipurile că ai fi o păpuşică, o răsfăţată", a afirmat ea şi a subliniat că "este datoria femeilor de a demonstra că sunt altfel".



La rândul său, ambasadorul Tunisiei la Bucureşti, Boutheina Labidi, a povestit cum, în anii '80, alături de alte colege, a scris o scrisoare preşedintelui republicii, pentru că evoluţia femeilor în diplomaţie era foarte lentă.



"Am intrat în diplomaţie în 1982. A trebuit să aştept şapte ani pentru a primi o misiune în străinătate, asemenea colegelor mele. Am decis, în 1986, să scriem o scrisoare preşedintelui republicii", şi-a amintit ea.



Pe scurt, a apreciat aceasta, reţinerile, atunci, de a acorda misiuni în străinătate în acest caz erau legate de ideea de "o femeie singură, în Europa, unde sunt toate acele pericole".



"Nu spuneau lucrurile acestea direct, în niciun caz în scris, dar dădeau de înţeles, printre rânduri", a punctat Boutheina Labidi.



În momentul în care mai multe femei au fost trimise la consulate şi ambasade ale Tunisiei în străinătate, variantele acestora erau, a spus ea, să reuşească sau să eşueze. "Iar pentru noi era important să reuşim, să demonstrăm că avem aceleaşi calităţi pe care le aveau colegii bărbaţi", a mărturisit diplomatul.



Boutheina Labidi a mai spus că în ţara sa, care după protestele din 2013 a asigurat în constituţie egalitatea de gen, doar 5 % dintre persoanele de decizie sunt femei.



La rândul său, doamna ambasador a Olandei la Bucureşti, Stella Ronne-Grubacic, a vorbit despre alegerile pe care femeile trebuie să le facă, legat de cariera lor. "Este important să conştientizăm faptul că pentru femei, mai mult decât pentru bărbaţi, cariera nu reprezintă întotdeauna o linie continuă, uneori poate să aibă abateri mici, care rezultă din alegerile şi priorităţile personale la un moment dat în viaţa lor", a spus ea.



Acest lucru, a evidenţiat diplomatul, "nu trebuie să ducă la concluzia că femeile sunt mai puţin ambiţioase sau nu îndrăznesc să-şi asume riscuri".



La rândul său, ambasadorul Canadei la Bucureşti, Kevin Hamilton, a vorbit despre angajamentul ţării sale în ceea ce priveşte politicile care asigură egalitatea de gen. Totuşi, a spus el, şi în Canada femeile sunt mai puţin reprezentate în politică şi în poziţiile de conducere.