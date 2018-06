Amendă de 4000 de lei, aplicată de DSVSA unei patiserii care a vândut un langoş cu viermi

Imagini cu produsul plin cu viermi au apărut, marţi, pe o reţea de socializare, iar Direcţia Sanitar- Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, Direcţia de Sănătate Publică şi Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Arad s-au autosesizat şi au dispus efectuarea de controale la faţa locului.

"Cu toate că nu am primit nicio sesizare scrisă, ne-am autosesizat şi am trimis în control, la unitatea din Sântana, o echipă formată din patru inspectori. Aceştia au identificat acolo nereguli grave şi s-a pus sub sechestru o cantitate de produse care urmau sa intre în consum. Unitatea a fost amendată cu 4.000 de lei. De asemenea, a fost identificat şi depozitul de unde proveneau acele produse şi acele materii prime. Am trimis şi acolo o echipă pentru identificarea unor eventuale probleme", a declarat pentru AGERPRES director executiv al DSVSA Arad, dr. Viorel Agud.

Potrivit acestuia, întregul lot de produse din care a fost folosită materia primă pentru langoşul cu viermi a fost sechestrat, urmând să fie distrus.

Agud a mai precizat că inspectorii sanitar-veterinari au verificat toate unităţile de profil din oraş, depistând la două dintre acestea nereguli majore în ceea ce priveşte depozitarea şi manipularea produselor. Din acest motiv, patronii acestor unităţi au fost amendaţi cu 2000 şi respectiv 3000 de lei.