Americanul Paul Whelan, acuzat de spionaj, rămâne în închisoare. Moscova nu îl eliberează pe cauţiune

”Apelul apărării este respins”, a declarat judecătorul tribunalului de la Lefortovo Dmitri Proniakin, în prezenţa fostului puşcaş marin, în vârstă de 48 de ani, care a apărut pentru prima oară în public de când a fost arestat. Paul Whelan a ascultat această hotărâre cu ajutorul unui traducător. El era închis într-o cuşcăde sticlă, aşa cum se obişnuieşte în Rusia la procese cu suspecţi ţinuţi în detenţie.



Avocatul său, Vladimir Jerenbekov a declarat că cererea sa are şanse mici. ”În Rusia, regula este ca oamenii să fie lăsaţi în închisoare”, a declarat el în faţa tribunalului, informează news.ro.



Paul Whelan a fost arestat la 28 decembrie într-un context tensionat de cazuri de acest tip între Rusia şi Occident. Serviciile ruse de securitate FSB afirmă că l-au reţinut ”în timp ce comitea un act de spionaj”, ceea ce eacesta neagă. El riscă până la 20 de ani de închisoare.



Unii observatori apreciază că arestarea sa are legătură cu arestarea Mariei Butina, în iulie, la Washington, şi că Paul Whelan ar putea servi drept monedă de schimb. Maria Butina a pledat vinovată de spionaj în favoarea Moscovei, potrivit news.ro.

O purtătoare de cuvânt a Ambasadei Statelor Unite la Moscova a declarat pentru presa rusă că acest caz este ”urmărit îndeaproape” de către autorităţile americane. ”Noi continuăm să amintim Rusiei să urmeze dreptul internaţional şi să ţină un proces rapid, just şi transparent”, a adăugat Andrea Kalan.



Ambasadorul american la Moscova Jon Huntsman l-a vizitat pe Paul Whelan la închisoarea Lefortovo, în capitala rusă. Whelan - care are cetăţenie americană, britanică şi irlandeză - vizita capitala rusă cu ocazia căsătoriei unui prieten, potrivit familiei sale, informează news.ro.



Născut în Canada, el este directorul însărcinat cu securitatea internaţională în cadrul grupului BorgWarner, un producător american de piese de schimb în sectorul auto. Potrivit ziarului The New York Times (NYT), el a fost trimis în faţa unei Curţi Marţiale în 2008, cu privire la furt şi escrocherie, infracţiuni care împiedică sau cel puţin complică o recrutare în cadrul serviciilor de informaţii.