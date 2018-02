ANAF a descoperit deconturi şi transferuri bancare ilegale în contul deputatului Uniunii Bulgare din Banat

Potrivit unui comunicat de presă, de vineri, al Uniunii Bulgare din Banat – România, ANAF a făcut un control la sediul Uniunii, în perioada 16 noiembrie 2017 – 1 februaruie 2018.



”În urma acestui control au rezultat următarele constatări: din analizarea fişei sintetice pe plătitor a U.B.B.-R. a reieşit faptul că aceasta este inactivă începând cu data de 03.05.2012, ultima declaraţie cu privire la obligaţiile de plată a impozitului pe veniturile de salarii şi a contribuţiilor sociale a fost depusă pentru luna decembrie 2007; din analizarea fişei sintetice pe plătitor a U.B.B.-R. a reieşit faptul că U.B.B.-R.a achitat sume în contul obligaţiilor de plată a impozitului pe veniturile din salarii şi a contribuţiilor sociale până în luna decembrie 2007; începând cu anul 2008, U.B.B.-R. nu a mai achitat nici o sumă în contul obligaţiilor de plată a impozitului pe veniturile din salarii şi a contribuţiilor sociale. Persoana care s-a ocupat de conducerea evidenţei contabile doamna Petronela Mihaela Csokany, contabil şef, aşa cum rezultă din clauzele contractului de muncă al acesteia nr.16/28.02.2008 înregistrat la ITM”, se arată în comunicat.



Petronela Mihaela Csokany a fost aleasă în funcţia de deputat la alegerile din data de 11 decembrie 2016 şi începând cu data de 21 decembrie 2016 aceasta şi-a suspendat raporturile de serviciu cu U.B.B.-R.



Cu toate acestea, din extrasele de cont analizate de inspectorii fiscali rezultă că s-au făcut deconturi în contul deputatului, de mai multe ori, în perioada aprilie 2013 - august 2017. În total este vorba de 130 de tranzacţii însumând 980.243 lei, drept deconturi.



De asemenea, în perioada ianuarie 2008 – august 2017 din contul U.B.B.-R. s-au făcut un număr de 109 tranzactii reprezentând retrageri de numerar pentru plata salariilor, suma totală astfel retrasă fiind de 4.318.692 lei.



”Activitatea de casierie pentru perioada 2008 – 2017, a fost efectuată de către contabilul şef, Petronela Mihaela Csokany, care a întocmit registrul de casă şi a fost responsabilă cu lichidităţile Uniunii şi a avut acces exclusiv la seiful cu bani al U.B.B.-R. Sumele de bani retrase sub formă de numerar de la bancă au ajuns întotdeauna la d-na Petronela Mihaela Csokany, fiind gestionate exclusiv de către aceasta”, mai arată sursa citată.



Inspectorii fiscali au solicitat informaţii scrise şi de la preşedinţii filialelor locale ale UBB-R. Aşa au aflat că deşi este ilegal, s-au făcut cazări în imobilele Uniunii, iar sala de evenimente, unde ar fi trebuit să aibă loc antrenamente şi spectacole de muzică şi dansuri ale reprezentanţilor UBB-R, a fost închiriată pentru nunţi, botezuri, majorate, pomeni. Banii astfel obţinuţi intrau în buzunarul unor lideri locali ai Uniunii.



Concluzia din raportul ANAF a fost că în perioada ianuarie 2007 - august 2017 UBB-R a avut personal angajat pentru care s-au făcut retrageri în numerar de la bancă, însă nu au fost plătite contribuţiile fiscale. De asemenea, s-a constatat că unele filiale ale UBB-R au realizat venituri de natură comercială, venituri pe care nu le-a înregistrat în evidenţa contabilă şi nu le-a declarat la organul fiscal teritorial.



”Au fost sintetizate şi calculate, prin estimare ţinând cont de procentul taxelor angajaţilor raportat la salariu net al salariaţiilor, impozitele şi contribuţiile datorate la bugetul statului de către angajaţi CAS , CASS, CFS şi Impozit pe venit în sumă totală de 2.233.380 lei, precum şi contribuţiile datorate la bugetul statului de către angajator, prin estimare şi ţinând cont de procentul taxelor angajatorului raportat la salariu net al angajatului CAS, CASS, CFS, Concedii şi Indemnizaţii, Creanţe Salariale, Fondul de Risc şi Accidente în sumă totală de 1.732.003 lei”, se arată în comunicat.



În perioada 1 aprilie 2013 şi 26 august 2017 inclusiv în perioada în care raporturile de serviciu cu U.B.B.-R. au fost suspendate adică 09.01.2017 – 26.08.2017, au fost efectuate un număr de 130 tranazacţii bancare reprezentând transfer de bani în contul doamnei deputat, cu titlu de ''decont'', suma totală astfel transferată din contul U.B.B.-R. în conturile acesteia, fiind de 980.243 lei .



Aceste sume virate în contul Petronelei Mihaela Csokany, au fost considerate plăţi de natură salarială şi au fost calculate impozite şi contribuţii sociale în sumă totala de 681.537 lei.



U.B.B.-R. trebuia să reţină, să declare şi să plătească la bugetul statului şi la bugetul asigurărilor sociale impozitul pe veniturile din salarii şi a contribuţiilor sociale stabilite prin estimare la suma totală de 3.965.383 lei ( 2.233.380 lei taxe şi contribuţii angajaţi şi 1.732.003 lei contribuţii angajator).



Organele de inspecţie fiscală au solicitat extrase CF şi alte documente relevante privind toate clădirile aflate în proprietatea U.B.B R, atât din judeţul Timiş cât şi din judeţul Arad, în vederea punerii acestora sub sechestru.



Deputatul Petronela Mihaela Csokany nu a putut fi contactată, până la ora transmiterii acestei ştiri, pentru a răspunde constatărilor inspectorilor fiscali.



Depuatul a avut două luări de cuvânt în plen: depunerea jurământului şi evocarea personalităţii lui Nicolae Mircovici. De asemenea, a fost co-iniţiator la 5 proiecte de lege referitoare la mijloacele moderne de plată, codtul fiscal, Ziua minorităţilor naţionale, legea educaţiei naţionale şi gestionarea pungilor din plastic.



Conform declaraţiei de avere, are un teren de 0,55 hectare şi un Citroen din 2006. Deputatul nu are nici conturi bancare declarate şi nici datorii la bănci, iar salariul de comtabil la Uniunea Bulgarilor a reprezentat în 2016 32.400 de lei.