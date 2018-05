Anchetă privind o presupusă relaţie între o profesoară şi un elev cu handicap dintr-un centru de plasament din Tulcea

Un angajat al unui centru de plasament din Tulcea a transmis joi presei o scrisoare în care susţine că un băiat de 17 ani, aflat în plasament, ar avea o relaţie nepotrivită cu o profesoară de la unitatea de învăţământ pe care o frecventează, şi anume Şcoala Specială numărul 14 Tulcea.

"Copilul se lăuda că se întâlneşte cu Mirela şi că face tot felul de lucruri greu de imaginat şi de înţeles. Din câte ştiu eu, profesoara nu mai lucrează la şcoală pentru că doamna director de acolo a sfătuit-o să-şi dea demisia, prin februarie, pentru a nu ieşi cazul la iveala. Însă ei tot se întâlnesc. Au fost văzuţi împreună prin diverse locuri din oraş", se arată în scrisoarea respectivă, potrivit news.ro.

Sursa citată a mai spus că relaţia dintre profesoară şi elev ar dura de la începutul anului şcolar şi directoarea ar fi ştiut de acest caz.

"Relaţia durează de la începutul anului şcolar. Directoarea şcolii a protejat-o pe angajată, dar nu s-a gândit că face rău copilului. După ce a plecat profesoara de la şcoală, copilul povestea că directoarea îl chema în biroul ei şi discutau tot felul de lucruri legate de relaţia dintre el şi profesoara", se mai arată în scrisoare.

Persoana care face aceste afirmaţii susţine că există mesaje luate din telefonul băiatului care demonstrează care era relaţia lor, că ea i-ar fi spus poezii de dragoste, iar el i-ar fi transmis că o iubeşte.

Directorul DGASPC Tulcea, Gabriel Marinov, a declarat pentru News.ro că la nivelul instituţiei pe care o conduce a început o anchetă. El a precizat că şeful centrului de plasament remarcase că elevul se bucură de o atenţie specială din partea profesoarei respective, motiv pentru care au mers la şcoala specială şi au stat de vorbă cu directoarea.

"La nivelul Direcţiei am instituit măsuri pentru a realiza o anchetă. Am aflat acum din partea şefului de centru că existau elemente, nu neapărat de îngrijorare, dar de atenţie specială, fapt care i-a determinat pe lucrătorii centrului respectiv să se deplaseze la Şcoala Specială tulcea acolo unde învaţă elevii noştri să discute cu directorul instituţiei respective. Am înţeles că a avut loc o discuţie între şeful de centru, directorul şcolii numărul 14 şi doamna respectivă. Doamna profesoară a negat totul. Ea şi-a dat demisia de la şcoala specială în luna ianuarie", a declarat şeful DGASPC Tulcea.

El a spus că acest comportament care a atras atenţia angajaţilor centrului respectiv a avut loc în timpul vacanţei de iarnă. "Comportamentul care a atras atenţia lucrătorilor noştri s-a petrecut în timpul vacanţei de iarnă, la sfârşitul lui decembrie, începutul lui ianuarie. Nu am avut elemente concrete, doar suspiciuni. De exemplu, a avut loc o discuţie telefonică la o oră mai târzie şi acest lucru a atras atenţia. Dar nu ştim conţinutul discuţiei", a explicat Gabriel Marinov.

Elevul are 17 ani şi este încadrat în gradul de handicap mediu.

Marinov susţine că nu ştia de mesajele pe care şi le-ar fi transmis profesoara şi elevului, aflând de acestea în cursul zilei de joi. El a menţionat că în cazul în care ancheta DGASPC va confirma toate aceste acuzaţii, atunci va sesiza şi poliţia.