Anda Adam a scăpat cu bine după operaţia la picior. Cât rămâne internată

Anda Adam a făcut publică prima fotografie după ce a suferit o intervenție chirurgicală la picior, scrie click.ro. Deşi iniţial a crezut că durerile vor dispărea după o perioadă de repaus, artista s-a văzut nevoită să accepte operaţia. Medicii i-au pus diagnosticul: ruptură de ligament. Ea va rămâne sub supraveghere până când spercialiştii vor considera că nu mai este niciun pericol să calce din nou pe piciorul operat.

Citeşte şi Anda Adam, pe patul de spital. Cântăreaţa a fost operată de urgenţă

"A trecut momentul dificil, operaţia a fost cu succes şi iată-mă din nou cu zâmbetul pe buze. Vă îmbraţişez pe toţi şi vă mulţumesc pentru toate mesajele de încurajare! Iar voi dormi la noapte fără Evelin!", a spus Anda Adam la scurt timp după ce a ieşit din sala de operaţii.

Anda Adam s-a accidentat grav la un picior în timp ce se afla la concursul Exatlon România, în Republica Dominicană. Cântăreaţa avea deja o sensibilitate la genunchiul stâng şi era conşientă că orice mişcare greşită ar fi putut să o ducă în pragul unui dezastru. Din păcate, Anda Adam a alunecat atunci când a vrut să se urce pe postament, iar rotula i-a sărit. N-a mai putut continua concursul difuzat de Kanal D, în care miza era premiul uriaş de 100.000 de euro.

Citeşte şi EXALTON. Anda Adam spune adevărul din spatele camerelor de filmat

"A avut grijă Anca să mă acidenteze. Îi mulţumesc frumos... super fată! Da, eu sunt operată de menisc la piciorul stâng şi am o sensibilitate la genunchi, în mod special. Mi-a sărit rotula o dată acolo, am revenit aici lânga echipa mea şi am încercat să păşesc şi mi-a sărit din nou rotula. Sper să nu fie nimic foarte grav, o să merg la spital să vad, dar sper să nu fie nimic foarte grav şi să pot să reintru în competiţie", mărturisea Anda Adam după primul consult medical, în Republica Dominicană. Lucrurile s-au complicat pentru ea, iar operaţia a fost soluţia salvatoare.