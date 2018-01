Andreea Bănică, INCENDIARĂ. Cum arată dezbrăcată la aproape 40 de ani FOTO

Andreea Bănică s-a fotografiat pe plajă, îmbrăcată sumar, iar reacţiile prietenilor virtuali au apărut imediat. Toţi i-au admirat formele şi i-au spus că apreciază naturaleţea ei.

Vedeta a uitat şi de scandalul în care este implicat soţul ei, căruia Alex Velea îi reclamă o datorie de 4.700 de euro.

"Noi am fost nașii lui de cununie. Am intrat în biserică cu Alex Velea și cred că ar fi urât din partea mea să încep să vorbesc la televizor, să-mi spăl rufele în fața tuturor. Sunt o grămadă de dedesubturi între noi ca familie, dar nu vreau să vorbesc despre Alex Velea într-un mod neplăcut. Este vorba despre niște bani pe care nu i-a luat la un concert de Revelion, pe care nici eu nu i-am luat, căci am cântat împreună, deci nici soţul meu nu i-a încasat de la persoana respectivă și pe care încă îi așteptăm", declara Andreea Bănică pentru un post de televiziune.