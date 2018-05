Andreea Marin a ajuns la medic după multe luni de CHIN. "Pe moment nu am simţit vreo mare durere, dar în timp..."

Andreea Marin a constatat că întâmpină dificultăți în folosirea mâinii drepte.

"O durere de umăr. La început am spus că m-o fi tras curentul, cum obișnuim noi să spunem. Unii medici în ziua de astăzi spun că nici nu există o așa poveste cu curentul, care te afectează, ci că ai făcut cu siguranță o mișcare greșită, ceea ce s-a întâmplat și în cazul meu", a mărturisit Andreea Marin pentru Libertatea.

Problema de sănătate s-a ivit după executarea unor exerciții fizice: "Fac sport destul de mult. Uneori mă grăbesc și asta nu e bine, pentru că nu am făcut încălzirea așa cum se cuvine. Pe moment nu am simțit vreo mare durere, dar în timp am observat că nu mai pot nici să bag mâna în haină, deci nu pot duce mâna mai mult decât atât în spate, am nevoie de ajutor ca să mă îmbrac pur și simplu. Nu pot ridica lucruri grele, până la urmă e mâna dreaptă, de care ai atâta nevoie".

"Cert este că în felul acesta am ajuns la specialiști, după luni de zile în care am crezut că o să treacă de la sine, lucru care nu s-a întâmplat. Deci acum urc de 10 ori pe zi dealul de lângă casa mea cu bicicleta, pentru că doar asta pot să fac cum se cuvine și nu sportul pe care îl făceam înainte. E deranjant, firește", a mai spus Andreea Marin.