Anul Nou, poveste pentru suflet: Ecoul. Tu ce strigi către viaţa ta?

Ne gandim la noi insine sau la ceilalti, la ce putem imbunatati in propria calitate si evolutie umana, ca sa ne fie mai bine, sa ne apropiem de fericire – asa cum fiecare si-o defineste – dar si sa generam in ceilalti trairi si experiente frumoase.

In Africa de Sud exista conceptul numit "Ubuntu" care este noul val de gandire al anului ce va veni. Expresia intreaga a acestui concept este "UBUNTU NGUMUNTU NGABANTU" care se traduce astfel: "Un om poate fi un om numai prin intermediul altor oameni".

Ce este de remarcat este faptul ca acest concept "Ubuntu" nu se refera la relatiile interumane in sine. Scopul sau este sa constientizam ca fiecare dintre noi isi poate atinge menirea de OM, poate deveni o persoana mai buna sau mai plina de virtutile pe care si le doreste numai si numai daca are un mediu alcatuit din alti oameni in care sa isi reflecte trasaturile de caracter. Cu alte cuvinte, fara oamenii din jurul nostru si oglinda, reflectia pe care ei ne-o ofera si in care noi ne vedem clipa de clipa, noi nu putem evolua pe drumul vietii.

Atunci cand ne vor deranja din ce in ce mai putine aspecte la alti oameni inseamna ca oglinda din jur ne va arata propria imagine care se imbunatateste asa cum ne dorim.

Ca sa intelegem si mai bine acest concept si cat de folositor este el pentru fiecare dintre noi, iata mai jos o povestire numita "Ecoul" care apare in cartea "Prizonierii propriilor noastre ganduri" de dr Alex Pattakos.

