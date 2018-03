Anunţ de ultim moment al lui Hagi şi o decizie radicală: "Nu voi mai refuza"

Gică Hagi a declarat joi, într-o conferinţă de presă, că de acum încolo nu va mai refuza propunerile venite din străinătate.

“Cred că de acum încolo nu o să refuz. Nu mai contează ce am refuzat, că nu a fost doar una, sunt mai multe. Au fost şi propuneri de echipă naţională care participă la mondiale şi am spus nu”, a afirmat Hagi.

El a precizat că a făcut greşeli atunci când a preluat o formaţie în timpul competiţiei şi acest lucru nu se va mai întâmpla.

“Regula nu se mai schimbă. Greşelile mele ca antrenor au fost când am luat echipa de pe drum. Am personalitatea mea, am stilul meu şi nu e bine să confund, să iau echipe de pe drum. Acestea au fost greşelile pe care le-am făcut, dar am învăţat din ele. De acum când iau un proiect îl iau de la început şi încep să-l clădesc pe orice ce doreşte fiecare”, a spus antrenorul Viitorului.

El consideră că are experienţa necesară pentru un proiect în afara ţării, precizând că rezistă la presiune.

“Am experienţa necesară să duc anumite lucruri, pot să schimb şi cursul apei, chiar dacă nu sunt modest acum. Pot să schimb multe, am învăţat multe. (...) Cred că aş putea să duc mai ales această presiune de care mulţi se plâng, nu am nicio problemă, din contră, îmi place”, a explicat Hagi.

Întrebat dacă ar avea de ales între campionatul din Spania şi cel din Franţa, Hagi a răspuns: “Poate prefer Turcia, de unde ştiţi ? Sunt deschis, sunt internaţional, am trăit mult şi după graniţă. Vom vedea, deocamdată sunt aici”.

În cazul în care nu va primi vreo ofertă în Hagi, antrenorul spune că nu este nicio problemă. “Dacă va fi, va fi, dacă nu va fi, am serviciu aşa că nu îmi fac probleme”, a mai declarat Hagi.