Apar dinţii bebeluşului? Cele 10 semne ca să îţi dai seama

Ca si adultii, fiecare bebelus suporta diferit durerea. Insa o stare de iritare si irascibilitate au cei mai multi dintre ei in preajma momentelor de aparitie a dintisorilor.

Primele semne incep de regula cu cateva luni inainte sa apara primii dinti, deci este nevoie sa te uiti la simptome particulare ca sa te asiguri ca ele au sau nu legatura cu aparitia dintilor. In timp ce majoritatea parintilor este de acord ca simptomele de mai jos au aparut partial sau total in preajma aparitiei dintilor copilului, tot este nevoie sa verifici cu pediatrul de cate ori apar simptome pe care nu le stapanesti, inainte de a presupune ca sunt din cauza dintilor, mai ales daca copilul are febra de peste 39 grade Celsius sau este letargic ori nu se simte bine.

Iata cele mai importante simptome care indica ca dintii bebelusului sunt pe cale sa apara:

1. Iritabilitate: Pe masura ce dintisorii penetreaza gingia copilului, apare durerea, starea de iritare, copilul plange si este nervos.

2. Salivare: Intre varsta de trei si patru luni de viata a copilului, il vei vedea salivand mult mai mult decat inainte si decat este normal. Procesul cresterii dintilor stimuleaza aceasta salivare care difera de la bebelus la bebelus.

