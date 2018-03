ARSENAL - AC MILAN LIVE VIDEO ONLINE 2018 TELEKOM SPORT. EUROPA LEAGUE LIVE STREAMING. Azi se dispută returul optimilor Europa League. Arsenal - AC Milan, cel mai așteptat meci, după ce ”tunarii” au câștigat, cu 2-0, pe ”San Siro” și au prima șansă la calificarea în sferturi.

ARSENAL - AC MILAN LIVE VIDEO ONLINE 2018 TELEKOM SPORT. EUROPA LEAGUE LIVE STREAMING

ECHIPELE PROBABILE

Arsenal (4-2-3-1): Ospina; Chambers, Monreal, Koscielny, Kolasinac; Xhaka, Wilshere; Ozil, Ramsey, Mkhitaryan; Welbeck

AC Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Rodriguez, Romagnoli, Bonucci, Calabria; Kessie, Biglia; Bonaventura, Suso, Calhanoglu; Cutrone

Arsenal are două victorii consecutive după patru jocuri în care a pierdut de fiecare dată. Lucrurile par să reintre pe făgaşul normal, având în vedere valoarea lotului şi posibilităţile tehnice ale jucătorilor. În acest sezon de Premier League, în jocurile disputate pe teren propriu, Arsenal are 11 victorii, două înfrângeri şi două egaluri, cu un golaveraj 39-17. În jocurile din cupele europene de pe Emirates are două victorii, un egal şi o înfrângere, cu un golaveraj total 10-3.

De partea cealaltă, AC Milan are o serie de opt partide în deplasare în care nu a pierdut vreodată Pe teren străin în Europa League are patru victorii, un egal şi o înfrângere, cu un golaveraj 10-3. Milan este o echipă solidă în general, dar a arătat carenţe mari în singurul joc în care toţi ochii Europei erau aţintiţi spre San Siro. Ne referim aici, desigur, la partida din tur. Milanezii au tot lotul valid pentru acest joc şi probabil că Gattuso le va insufla o energie pozitivă pentru a încerca să întoarcă rezultatul din tur. O singură problemă însă: Arsenal joacă şi ea bine.

După meciurile disputate în cursul săptămânii trecute, o opțiune importantă pentru calificarea în sferturi au mai luat Atletico Madrid, Sporting sau Marseille. Francezii i-au învins pe bascii de la Bilbao cu 3-1, la Lisabona, Sporting a câștigat cu 2-0 meciul cu Viktoria Plzen, în timp ce pe Wanda Metropolitano, trupa lui Diego Simeone a făcut instrucție cu Lokomotiv Moscova, 3-0 (Saul Niguez '22, Diego Costa '47, Koke '90). Partidele din manșa retur a optimilor de finală din UEFA Europa League vor putea fi urmărite în format live text pe digisport.ro și m.digisport.ro. Nu mai puțin de cinci partide se văd în rețeaua RCS-RDS pe posturile Look TV și Look Plus

Meciurile din manșa retur a optimilor de finală din UEFA Europa League:

ora 18:00

Lokomotiv Moscova - Atletico Madrid (0-3 în tur, în direct la Look TV)

ora 20:00

Athletic Bilbao - Olympique Marseille (1-3 în tur, în direct la Look Plus)

Dinamo Kiev - Lazio (2-2 în tur, în direct la Look TV)

Viktoria Plzen - Sporting Lisabona (0-2 în tur)

Zenit Sankt Petersburg - RB Leipzig (1-2 în tur)

ora 22:05

Arsenal - AC Milan (2-0 în tur)

Olympique Lyon - TSKA Moscova (1-0 în tur, în direct la Look TV)

Salzburg - Borussia Dortmund (2-1 în tur, în direct la Look Plus)