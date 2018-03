ATENŢIE: Cum afectează antibioticele organismul

In general, tratamentul cu antibiotice este administrat cu scopul distrugerii bacteriilor nocive ce ataca corpul, insa din cauza modului in care actioneaza, acestea afecteaza intreg spectrul de bacterii prezente in organism, inclusiv cele benefice de la nivelul florei intestinale, scrie bzisanatate.ro.

Desi antibioticele sunt privite ca fiind o solutie rapida in cazul problemelor medicale persistente, administrate in mod recurent, sporesc rezistenta corpului la infectii si scad in timp eficienta altor tratamente. Specialistii Ropharma recomanda metode de terapie alternative antibioticelor si explica efectele negative ale acestora pe termen lung:

Afectiuni ale stomacului

Cel mai des intalnite efecte negative ale antibioticelor (aproape 10%) sunt dezechilibrele digestive, starile de greata si ameteala. Acestea sunt provocate de inflamatii ale intestinului, ce apar ca urmare a dezechilibrului la nivelul bacteriilor saprofite aflate in stomac. Organismul isi pierde astfel abilitatea de a retine apa si nutrientii in corp, iar pacientul este supus unei stari cronice de deshidratare.

Candidoza

In special in cazul femeilor, tratamentul cu antibiotice poate actiona asupra florei vaginale, provocand cresterea si dezvoltarea micozei Candida, prezenta in mod natural, in stare latenta in organism. Antibioticele pot favoriza si agrava candidozele, astfel ca 10 % din persoanele afectate se confrunta cu aparitia si raspandirea acestei afectiuni atat la nivel vaginal, cat si in cavitatea bucala sau pe piele explica specialistul imunolog Ropharma, Dr. Tania Bejan.

Afectiuni respiratorii

In urma folosirii constante a antibioticelor, adultii se pot confrunta cu probleme respiratorii, deoarece peretii plamanilor sunt afectati. Mai mult decat atat, in randul copiilor s-a demonstrat ca administrarea antibioticelor la o varsta frageda creste riscul aparitiei astmului sau a altor afectiuni precum alergiile sau sinuzitele cronice.

Scaderea imunitatii

In cea mai mare parte, flora intestinala este responsabila si de mentinerea unui sistem imunitar sanatos si eficient. Dezechilibrele pe care administrarea de antibiotice le produce se extind si sistemului de aparare, deoarece flora intestinala nu mai poate sintetiza imunoglobulinele, cu rol esential in combaterea agentilor patogeni. In acelasi timp, acest lucru mareste si riscul dezvoltarii de noi tulpini de virusi care se opun viitoarelor tratamente, explica specialistul Ropharma, Dr. Tania Bejan.

Afectiuni ale rinichilor

Utilizarea antibioticelor creste riscul instalarii insuficientei renale si a pietrelor la rinichi, astfel ca substantele nocive se depun in numar tot mai mare la nivelul tractului urinar, crescand expunerea in fata pericolului unei noi infectii sfatuieste Dr. Tania Bejan.

Alergii

Persoanele care aleg sa urmeze tratamente cu antibiotice pot dezvolta reactii alergice cauzate de colorantii chimici si aditivii continuti de acestea.

Administrarea constanta a antibioticelor afecteaza functionarea normala a organismului, produc disfunctii fiziologice si scad capacitatea de aparare la nivel celular.