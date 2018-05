Avea mai mulţi de "iubi" în telefon, astfel că a trimis un mesaj iubitului care nu trebuia. Ce a urmat este cutremurător

Tânăra avea mai multe persoane în lista de contacte din telefon, cu numele „iubi" şi a trimis din greşeală mesajul cui nu trebuia, scrie jurnalmm.ro. A intrat în panică şi a luat o decizie complet bizară.

Părinții fetei sunt distruşi, dar au spus că, în trecut, fata a apelat la un specialist, din cauză că avea o dorință stranie de a se răni.

Potrivit anchetatorilor, Charlotte ar fi vrut inițial să trimită un mesaj Snapchat unui alt băiat din listă, înregistrat sub un nume similar cu al prietenului ei "my love, my love1, etc", în care mărturisea clar că şi-a înşelat iubitul.

Cuplul trecea printr-o relație tumultuoasă și cei doi se despărțiseră cu doar trei zile înainte ca Charlotte să-și sfîrșească viața.

Jack Hurst este prietenul de 20 de ani și a fost în timpul anchetei lui Charlotte, unde a dezvăluit că se întâlnea cu Charlotte în ultimii doi ani.

Potrivit The Mirror, în timpul anchetei, el a dezvăluit că a fost în vizită la ea și atunci i-a spus că vrea să pună capăt relației. Tânărul a precizat că nu ştia că a fost înşelat şi nu l-a afectat prea tare, având în vedere că se despărţise de ea, aşa că nici el nu înţelege gestul dramatic al fetei.

În mesajul respectiv, fata mărturisea că s-a culcat cu alt băiat cu doar o zi înainte. „Mi-a spus că nu era pentru mine mesajul, mi-a cerut scuze și mi-a spus că este o persoană oribilă"

Jack a început să se îngrijoreze atunci când următorul mesaj pe care la primit de la Charlotte era „adio". Apoi a primit apoi un alt mesaj „nu contează. La revedere. Te rog să mă ierţi.'

Fiind îngrijorat, băiatul a contactat imediat poliția și folosind Snapchat, au reușit să-i identifice locația. Tânăra a fost găsită moartă, atârnată de un copac, lângă colegiul unde învăţa.