Aventurile de o noapte: 5 reguli pe care orice femeie trebuie să le ştie

Totul este sa respecti cateva reguli, ca sa te scutesti de neplaceri mai tarziu.

1. Pune siguranta ta pe primul plan

In cazul in care nu-l cunosti foarte bine pe barbatul respectiv, asigura-te ca folosesti masuri de protectie adecvate si spune-i macar unei prietene unde te poate gasi. Cand intalnirea e gata, trimite-i prietenei tale un SMS, in care sa-i spui ca esti in siguranta. Preia controlul in ceea ce te priveste si vei avea parte de o mai mare incredere in tine si de o relatie de o noapte mai reusita.

2. Nu te implica emotional

O relatie de o noapte nu duce de cele mai multe ori la o relatie de durata, asa ca asigura-te ca nu confunzi sexul pasional cu afectiunea profunda. Fa-ti o favoare si ramai detasata, ca sa previi eventuale dezamagiri viitoare.

