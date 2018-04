Avicii, probleme grave de sănătate. Vezi cu ce boală a fost diagnosticat şi cum a fost fotografiat în urmă cu două săptămâni

DJ-ul Avicii a murit la 28 de ani, scrie TMZ, care scrie că decesul artistului s-a produs în circumstanțe necunoscute, în Muscat, Oman.

„Anunţăm cu profundă tristeţe pierderea lui Tim Bergling, cunoscut ca Avicii. El a fost găsit mort în Muscat, Oman, în după-amiaza zilei de vineri, 20 aprilie. Familia este devastată şi cerem tuturor să arate respect în aceste momente dificile. Nu vor mai fi făcute alte comentarii", a fost anunţul.

Pe 4 aprilie, Avicii a postat o ultimă fotografie.

Tim Bergling a suferit în trecut de pancreatită acută, parţial din cauza consumului excesiv de alcool.

În anul 2016, Avicii a anunţat că se retrage din activitatea muzicală, iar ultimul său concert a fost susţinut la Ushuaia Ibiza Beach Hotel.

Avicii a fost un pionier al mişcării electronice Dance, obţinând două premii acordate de MTV, o distincţie Billboard şi două nominalizări Grammy. Cel mai mare hit al său a fost "Le7els".

În 2011 a debutat cu megahit-ul "Levels", iar de atunci a lansat piese cunoscute de publicul larg, precum "Wake Me Up", "Hey Brother", "You Make Me" şi "Waiting For Love".

A lansat două albume de studio, unul în 2013, iar altul în 2016. Avicii a fost, de asemenea, votat pe locul 3 în Topul anual al revistei DJ Magazine în 2012, iar în 2013 a primit două nominalizări la premiile Grammy.

Avicii a susţinut un concert şi în România, în 2015, în cadrul festivalului Untold, din Cluj.