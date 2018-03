Avocat: Veţi vedea din poze că doar doamna Udrea stătea jos. Judecător: Alina Bica nu e în imposibilitate de deplasare

La termenul de marţi a avut loc un schimb de replici între avocatul Alinei Bica, judecătorul ÎCCJ şi procuror, redat de Mediafax. Apărătorul fostei şefe DIICOT nu a reuşit să convingă instanţa că Alina Bica este nedeplasabilă.

Avocatul Alinei Bica: La termenul precedent, la momentul când am prezentat motivele medicale, am cerut ca şedinţă să nu fie publică (..) Am recomandarea medicului din 7 martie şi, de asemenea, vreau să depun niste planşe foto color, clienta mea mi-a transmis să le depun la dosar. Este în imposibilitatea să se deplaseze, inclusiv cu avionul, pentru că problemele la coloană nu-i permit să stea în şezut.

Judecător: Cu vaporul nu se poate deplasa?

Avocat: Nu ştiu să vă spun.

Judecătoare: Doriţi să dovediţi o imposibilitate de deplasare?

Avocat: Doctorii au sfătuit-o să nu călătorească cu maşina sau avionul pe distanţe lungi. Solicitarea mea e de a declara nepublică şedinţa sau, dacă nu, aceste înscrisuri să nu fie ataşate dosarului.

Judecător: Sunt cele din presă?

Avocat: Nu, doamna judecător. Veţi vedea din poze că doar doamna Udrea stătea jos în poze.

Judecător: O să le depunem la dosar cu menţiunea confidenţial.

Avocat: Solicităm să dispuneţi efectuarea unei expertize medico-legale. Solicitarea e de a trimite o încheiere în care să cereţi efectuarea unei expertize medico-legală care să stabilească starea de sănătate. Mergând la institutul medico-legal din Costa Rica i s-a spus că are nevoie de încuviinţare de la instanţa română în prealabil. Procedura e apelare prin MAE, apoi prin Mininisterul Justiţiei, apoi comisie rogatorie prin forma scrisă. Cerem comisie rogatorie.

Procuror: Nu există niciun document, un act medical care să justifice imposibilitatea deplasării. Actele medicale nu consemnează nimic, sunt doar două recomandări medicale, nu e pus nici măcar un diagnostic. (..) Astăzi s-a depus un set de înscrisuri în care nu se confirmă prin diagnostic cu imposibilitatea deplasării prin afecţiune lombară, hernie de disc. Nu se face nicio precizare cu privire la imobilizarea pacientei. Scrie ce să conţină tratamentul. Apreciem că nu există niciun argument obiectiv sau probă care să ateste că inculpata nu poate veni îndată în faţa instanţelor. Cererea comisiei rogatorie e neîntemeiată.

Judecător: ÎCCJ respinge ambele cereri, considerând că actele medicale depuse la dosar nu pot demonstra imposibilitatea prezentării în instanţă. Din poze, acelea sunt urme de ventuze.

Avocat: Nu sunt medic ca să ştiu, aşa că dispuneţi dumneavoastră.

Judecător: Înţeleg ca v-aţi supărat, dar nici instanţa nu acceptă să primească tot felul de notificări pe aspecte de notorietate. Instanţa a considerat că pacienta nu e în imposibilitate de deplasare. Sunt şi alte mijloace de transport.

Fosta şefă a DIICOT se află, de câteva luni, în Costa Rica. După plecarea Alinei Bica, în Costa Rica a ajuns şi prietena ei, Elena Udrea. Ambele au spus că ar vrea să revină în România, însă situaţia medicală nu le permite.

Următorul termen a fost stabilit pentru 20 martie.

În dosarul "Bica 1" sunt judecaţi, pentru abuz în serviciu, opt foşti membri ai Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor - fosta şefă a DIICOT Alina Bica, în calitate de fost reprezentant al Ministerului Justiţiei în comisia ANRP, Crinuţa Dumitrean, Sergiu Ionuţ Diacomatu, Cătălin Florin Teodorescu, Remus Virgil Baciu, Lăcrămioara Alexandru, Oana Vasilescu şi Dragoş George Bogdan. Evaluatorul Emil Nuţiu şi omul de afaceri Gheorghe Stelian sunt acuzaţi de complicitate la abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave.

Cei opt foşti membri ai Comisiei din ANRP sunt acuzaţi că i-au aprobat omului de afaceri Gheorghe Stelian, în 2011, despăgubiri pentru un teren de 13 hectare supraevaluat cu peste 62 de milioane de euro.

Alina Bica mai este judecată, în acelaşi dosar, şi pentru luare de mită şi abuz în serviciu, fapte de care a fost acuzată iniţial în dosarul "Bica 2". În urma unei decizii a instanţei supreme, dosarul "Bica 1" include toate acuzaţiile aduse Alinei Bica pentru fapte pe care le-ar fi săvârşit ca membru în comisia ANRP, precum şi acuzaţiile faţă de Dorin şi Alin Cocoş şi Ionuţ Mihăilescu.

Omul de afaceri Dorin Cocoş este judecat pentru două fapte de trafic de influenţă şi dare de mită, iar fiul acestuia Alin Cocoş, pentru complicitate la trafic de influenţă şi complicitate la dare de mită. Procurorii DNA i-au trimis în judecată şi pe Ionuţ Florentin Mihăilescu, fost consilier al lui Alinei Bica, persoană apropiată lui Alin Cocoş, pentru complicitate la luare de mită (două fapte).

Dorin Cocoş este acuzat că, în schimbul influenţei exercitate asupra Alinei Bica şi a altui membru al Comisiei Centrale a ANRP, ar fi pretins şi primit, în perioada de după 17 ianuarie 2011, de la Gheorghe Stelian, beneficiarul drepturilor litigioase, denunţător în cauză, suma de 10 milioane de euro, cu condiţia să-i asigure rezolvarea dosarului de despăgubire.