Avocaţii Elenei Udrea vor repunerea pe rol a procesului Gala Bute după dezvăluirile lui Traian Băsescu

„Am lansat în discuţie posibilitatea unei cereri de repunere pe rol a dosarului «Gala Bute», sprijinindu-ne pe informaţiile pe care le-aţi dat dumneavoastră, presa, care au apărut ca urmare a prezentării în Parlamentul României şi la Comisia de control SRI de către domnul Traian Băsescu, document care, din punctul meu de vedere, este unul esenţial în soluţioinarea acelei cauze. Codul de Procedură Penală prevede o asemenea situaţie, şi anume dacă în cursul deliberării, în perioada aceasta, când completul a rămas în pronunţare, până la momentul pronunţării deciziei, apar chestiuni noi care pot să ajute la lămurirea cauzei, soluţia ce urmează a fi dată ar fi aceea de repunere pe rol. Intenţionez să fac o asemenea solicitare, pe 23 urmează să se pronunţe (decizia definitivă în dosarul Gala Bute - n.r.). Am s-o sprijin pe informaţiile care au apărut în plan public. Sunt lucruri care trebuiesc lămurite", a declarat joi, avocatul Elenei Udrea, Veronel Rădulescu, potrivit Mediafax.

Fostul preşedinte Traian Băsescu a făcut public, miercuri, un document al SRI, despre care spune că este strict secret şi i-a parvenit în urmă cu câteva luni, şi care vizează dosarul Gala Bute, menţionându-se clar rolul acestuia şi cum funcţiona relaţia cu sistemul judiciar. Preşedintele Comisiei de control SRI, Claudiu Manda, a declarat, miercuri, că a primit de la Traian Băsescu documentul care vizează "Gala Bute", fiind un document secret, urmând ca acesta să fie discutat în şedinţa viitoare.

"Ne-a ajuns la comisie astăzi (miercuri - n.r.) un astfel de document cu adresă de înaintare din partea domnului senator Băsescu. Am văzut şi adresa şi documentul. Am avut cumva pe ordinea de zi, am vrut să prezint colegilor şi am citit împreună acel document. Este un document secret. Nu ştiu dacă este declasificat, dar aşa cum ne-a venit este un document secret, un document intern. L-am parcurs şi o să decidem, o să discutăm despre acest lucru în prima şedinţă, probabil săptămâna viitoare. L-am parcurs, pentru că vrem să ne informăm măcar din spaţiul public ce a apărut în speţa la care face referire", a declarat Claudiu Manda.

El a mai spus că încă nu a primit un răspuns din partea lui Traian Băsescu dacă va onora invitaţia de a veni la comisie pentru a fi audiat.

