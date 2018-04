Bărbatul împuşcat şi abandonat pe un câmp din Bistriţa, jefuit de angajaţii spitalului

O femeie de serviciu, un brancardier și o angajată a Registraturii sunt acuzaţi că ar fi furat 12.000 de euro de la basarabeanul împuşcat în localitatea Cepari, în urmă cu o săptămână și jumătate. Tânărul de 31 de ani susține că în noaptea în care a fost împușcat avea asupra sa suma de 12.000 de euro, care ulterior nu i-a mai fost înapoiată de către angajații spitalului.

Managerul unității spitalicești, Gabriel Lazany a confirmat incidentul și a oferit detalii despre cele întâmplate.

„Am primit un mandat de percheziție domiciliară pentru trei dintre angajații de la Unitatea de Primiri Urgențe. Este vorba despre furt calificat, sunt cercetați pentru furt calificat. Urmează perchezițiile domiciliare. Este vorba despre (n.r. păgubitul) pacientul care a fost împușcat, acesta a reclamat că i s-a sustras o sumă de bani. Organele de cercetare ne-au solicitat înregistrările, pentru că în UPU este absolut tot monitorizat și înregistrat. Noi le-am pus la dispoziția organelor competente, iar aceștia urmează să își facă treaba. Din câte am înțeles este vorba despre 12.000 de euro (n.r. suma furată de cei trei angajați ai spitalului). Un registrator, o îngrijitoare de curățenie și un brancardier. Am înțeles că procedura este de sigirlare a dulapurilor personale, după care vor merge pentru percheziție domiciliară, după care se întorc. Plângerea a fost făcută de către cetățeanul păgubit. El a reclamat că s-a întâmplat chiar când a ajuns în UPU. Când a venit atunci împușcat, a spus că a avut la el o sumă de bani. Acum nu pot să vă spun mai multe, că eu nu am văzut banii", a declarat managerul Spitalului Județean de Urgență Bistrița, Gabriel Lazany, potrivit bistriteanul.ro.

Vadim Malogolovenko, un cunoscut fotograf de 31 de ani cu dublă cetățenie moldoveneasco-ucraineană, a fost împușcat în data de 14 aprilie, în localitatea Cepari. Acesta a fost găsit plin de sânge de un agricultor care își ara terenul. Fotograful fusese împușcat de 6 ori și,se pare, călăul său ar fi încercat și să îl spânzure.

Citeşte şi Noi detalii în cazul bărbatului împuşcat şi abandonat pe un câmp. Agricultorul care l-a găsit ar putea fi implicat în scandal