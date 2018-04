Barbie de România, cu pedichiura ca la sapă şi cu sandalele rupte la un eveniment monden FOTO

Barbie de România vrea din tot sufletul să devină vedetă, iar de aceea participă la toate evenimentele mondene la care este invitată, scrie spynews.ro. Chiar dacă vrea să se facă cunoscută, blonda nu ştie să-şi aleagă ţinutele şi o dă în bară mereu.

În imagini, Sabrina Fabian este îmbrăcată într-o rochie roz cu şliţ, are părul prins în coc, dar a uitat să-şi facă pedichiura! Mai mult, sandalele blondei sunt extrem de tocite, fiind evident faptul că le-a purtat mult timp până la acest eveniment.

Cine este Barbie de România

Sabrina Fabian a lucrat ca model pentru o agenție americană, după cum scrie în contul ei personal de Facebook. Chiar dacă prestaţia de la X Factor nu a fost reuşită, blonda a decis că e timpul să-şi încerce norocul pe reţelele de socializare. „Barbie de România" a postat un videoclip în care încearcă să cânte melodia „Love the way you lie", dar prietenii ei virtuali au criticat-o dur prin comentarii precum: "N-ai treabă cu muzica", „Caloriferul meu e mai bun" sau „Ești afonă".