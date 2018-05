Băsescu, anunţ legat de al patrulea nepot

"Nu am întrebat-o dacă pot să spun public, dar o să spun, se pare că pe data de 4, pentru că aia mică nu a venit în poziţie să iasă. Ceilalţi doi au venit prematur, şi Traian şi Sofia, asta mică e decisă să stea până în utlima zi. Abia o aşteaptă (Traian şi Sofia – n.r.). Ei cred că vine unul care se va juca direct cu ei, nu unul care plânge până se joacă cu ei", a comentat Traian Băsescu, la România TV.



Băsescu nu a vrut să spună care este numele pregătit pentru nepoţica lui.



Fostul preşedinte al României are trei nepoţi: Traian şi Sofia, copiii Elenei Băsescu şi Radu, fiul Ioanei Băsescu.



Elena Băsescu, fiica cea mică a fostului şef de stat urmează să nască o fetiţă. "Sunt foarte fericită. Dintre toate cele trei sarcini de până acum, aceasta este cea mai uşoară. Pe de o parte, pentru că am deja experienţă, ştiu la ce să mă aştept. Pe de altă parte, sunt într-un moment în care sunt foarte relaxată şi optimistă. Sunt încrezătoare că totul va fi bine: pentru Sofia şi Traian Junior, pentru mine şi pentru viitorul copil", a declarat Elena Băsescu, într-un interviu pentru Revista Viva.